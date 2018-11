Baluardi dello sporco sì, ma da pulire

(Tratto da GSA n.10, ottobre 2018)

In un hotel i punti di passaggio sono pressoché infiniti, a partire dall’entrata. Ed è dimostrato che una buona protezione reca sensibili vantaggi in termini di sicurezza e riduzione dei costi di manutenzione. Ecco perché le barriere antisporco sono una soluzione globale e sicura che le strutture ricettive, per l’igiene e la soddisfazione del cliente, non possono permettersi di ignorare. Niente di meglio per mettere lo sporco alla porta, ma non dimentichiamolo: anch’esse vanno pulite…

