ONBSI nomina nuova Presidenza e Comitato Direttivo

In occasione dell’Assemblea dei Soci di ONBSI, svoltasi giovedì 30 giugno a Roma, è stata nominata la nuova Presidenza – Marco Verzari (Presidente) Uiltrasporti UIL e Lorenzo Mattioli (Vicepresidente) ANIP Confindustria – e i nuovi membri del Comitato Direttivo. In rappresenta di Legacoop Produzione e Servizi sono stati nominati consiglieri Virginia Severi di Formula Servizi e Nicola Comunello di Legacoop Veneto.

ONBSI ha espresso stima e gratitudine nei confronti di Andrea Laguardia e Giovanni Daló, rispettivamente Presidente e Vicepresidente uscenti, ringraziandoli per il lavoro svolto con dedizione e professionalità in questi anni, gli ultimi dei quali caratterizzati da una Pandemia che ha fatto emergere con ancora più forza la centralità delle lavoratrici, dei lavoratori e delle imprese del Settore.

Congratulazioni e auguri di buon lavoro alla Presidente e ai nuovi consiglieri e gratitudine ad Andrea Laguardia – Responsabile del settore pulizie, servizi integrati, facility management ed igiene ambientale, nonché del settore ristorazione di Legacoop Produzione e Servizi – per il lavoro svolto alla guida di ONBSI in questi anni sono stati espressi da Gianmaria Balducci e Fabrizio Bolzoni – rispettivamente Presidente e Direttore di Legacoop Produzione e Servizi – che hanno sottolineato l’importanza e il ruolo dell’Ente nazionale quale ulteriore strumento per essere vicini alle esigenze di lavoratrici, lavoratori e delle imprese del settore.