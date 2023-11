Al via il nuovo laboratorio didattico di hotellerie di ITS Accademy

ITS Academy Innovaprofessioni, che offre iniziative formative di alto livello per le imprese del settore turistico e culturale in Lombardia, ha inaugurato, lo scorso aprile, una innovativa forma di apprendimento attraverso il nuovo laboratorio didattico.

Un vero “hotel simulato” completo di reception, camera e spazio polifunzionale. Progettato insieme ai professionisti del settore, si propone di fornire agli studenti tutti gli strumenti necessari per gestire una struttura e per essere inseriti immediatamente in un comparto che richiede un numero sempre maggiore di figure specializzate. Il laboratorio didattico di hotellerie è stato realizzato con il contributo di Regione Lombardia e, dopo l’inaugurazione dello scorso aprile, si appresta ad affrontare il primo anno accademico completo.

Soddisfazione per questa innovativa formula, basata sull’esperienza diretta di tutti gli aspetti inerenti alla gestione della ricettività e degli eventi, è stata espressa da Gabriele Cartasegna, Direttore CAPAC – Politecnico del Commercio e del Turismo, sede dei corsi: “ITS Academy Innovaprofessioni è nata nel 2014 per offrire al territorio lombardo iniziative formative di alto livello tra corsi ITS e IFTS. Le Fondazioni ITS Istituti Tecnici Superiori sono scuole ad alta specializzazione nate per rispondere alle esigenze delle imprese, che ricercano risorse umane con elevate competenze e con profili innovativi. Innovaprofessioni si conferma sempre più come punto di riferimento a Milano e in tutta la Lombardia per l’alta formazione tecnica negli ambiti del turismo e della cultura. Oggi la capacità di intercettare con successo i fabbisogni di competenze richiesti dal settore passa anche attraverso l’adozione di nuovi modelli di apprendimento basati sulla didattica esperienziale e su laboratori pratici. Il nuovo laboratorio di hotellerie, da questo punto di vista, costituirà sicuramente un valore aggiunto per i nostri studenti”.

Chi si occupa direttamente di formazione è la Direttrice Corsi Innovaprofessioni, Sabrina Minetti, che ha illustrato in modo approfondito le novità e le potenzialità occupazionali di questo percorso, arricchito ora dall’esperienza diretta del nuovo laboratorio.

Che opportunità offrite ai giovani che frequentano la vostra Academy?

In quasi dieci anni di vita abbiamo sviluppato una serie di corsi post diploma in ambito turistico e culturale, tra cui lo storico corso ITS per hotel manager. Il percorso formativo prevede una durata biennale, per poi inserire gli studenti nel mondo del lavoro direttamente con un ruolo di responsabile di servizio, o addirittura di struttura, nel caso di contesti piccoli e semplici da gestire. Ricevono una formazione a 360 gradi, per poi scegliere, attraverso lo stage di 800 ore che svolgono in aziende del settore, gli ambiti più confacenti alle loro attitudini, ai loro studi pregressi e alle loro aspirazioni. Si passa dall’accoglienza alla room division, dalla gestione della sala e del bar alle prenotazioni, dall’ufficio marketing al personale, all’economato, al food &beverage. Il nostro approccio è quello di essere quanto più possibile vicini alla realtà del mondo del lavoro. Perciò, la formazione interna all’Academy è prevalentemente attiva ed esperienziale, curata da docenti che operano in hotel con ruoli di responsabilità.

Quali sono le potenzialità del nuovo laboratorio di hotellerie?

Ci tengo a sottolineare che erano già stati attivati i laboratori informatici, per dar modo ai ragazzi di utilizzare i software gestionali di settore, un laboratorio di sala ristorante e uno di sala bar. L’innovazione è arrivata quando Regione Lombardia ha stanziato un finanziamento pensato per migliorare le dotazioni laboratoriali delle ITS Academy. Abbiamo realizzato il progetto per la creazione ex novo di un piccolo hotel didattico, dove gli studenti possono svolgere le varie attività come se fossero in una situazione reale. È dotato di una sala di attesa, una reception, una camera campione, un ufficio contenente tutte le dotazioni che riguardano la struttura e uno spazio eventi. L’ottenimento del finanziamento, che ha coperto il 50% dei costi, e la realizzazione di questa area hanno fatto in modo che molte delle attività non possibili all’interno dei nostri laboratori siano ora a disposizione degli studenti.

Come si svolge la didattica esperienziale al suo interno?

Il livello di simulazione è altissimo. Attività di check-in/check-out e di contatto con i clienti sono reali perché la reception e la camera sono dotate di linea telefonica che comunica anche con l’esterno. Inoltre, per il modulo room division gli studenti eseguono alcune esercitazioni con una housekeeper supervisor di un importante hotel milanese 5 stelle lusso, che mostra loro come devono essere pulite, allestite e personalizzate le camere con relativo bagno e come devono essere gestite la dispensa e le scorte per la loro vestizione. I ragazzi svolgono queste attività in prima persona per imparare anche a sovrintenderle, facendo i controlli della corretta esecuzione del servizio e organizzando i turni, qualora si trovino ad occuparsi di questa divisione una volta inseriti in hotel. Ci siamo basati sulla consulenza degli imprenditori e della nostra tutor, che ricordiamo essere lei stessa governante, per definire tutto ciò che doveva essere previsto.

Come vengono trattati gli eventi e l’incoming?

In questo piccolo hotel è stato previsto anche uno spazio eventi, modulabile e pertanto fruibile non solo dagli studenti del corso di hotel manager, ma anche da quelli del nuovissimo corso di manager degli eventi culturali, dove i ragazzi possono cimentarsi con l’allestimento dell’area in varie formule, a teatro, a conferenza, a piccola sala espositiva. Abbiamo poi istituito un secondo nuovo corso, quello di Travel Agency Specialist, dedicato proprio a chi vorrà operare nelle agenzie di viaggio, che utilizzerà lo stesso spazio, allestito ad hoc, con wi-fi e tutte le dotazioni multimediali necessarie, software gestionali e computer compresi.

Ci si prepara alla grande sfida delle olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026?

I due corsi di manager dei grandi eventi e di travel agency specialist sono stati creati proprio in vista di questo appuntamento, ma anche di tutta una serie di eventi sportivi che da qui al 2032 interesseranno il territorio lombardo e milanese. Non dobbiamo poi dimenticarci di tutta l’attività fieristica, che ha sempre caratterizzato la nostra Milano e la nostra Lombardia, con il fiorire dei convegni sia istituzionali che aziendali, oltre alle settimane tematiche che oramai si stanno diffondendo non solo in città ma in tutta la Regione. La necessità di personale formato su tutto il ciclo di gestione di questi grandi eventi e dei relativi flussi di persone è sempre più alta e già a partire dal 2021 abbiamo collaborato con Federalberghi, Confcommercio, Milano-Cortina 2026 e con la Federazione del Turismo Organizzato per progettare al meglio questi corsi, che nascono proprio dalla domanda di nuovi profili professionali.

Percentuale di inserimento lavorativo?

La percentuale di inserimento lavorativo è molto alta, fin dalla nascita delle ITS Academy, che proprio per questo sono riuscite a farsi conoscere ed apprezzare sempre di più, dopo una diffusa diffidenza iniziale da parte di famiglie, ragazzi ed istituti superiori stessi, che sono il principale veicolo di orientamento degli studenti nella scelta dei diversi percorsi di studio. Nel 2022 è stata varata la riforma del sistema ITS che lo ha istituzionalizzato, portando anche molte più risorse finanziarie per poter creare nuovi corsi, sempre più in linea con le nuove richieste del mercato. A seguito di questa evoluzione normativa, INDIRE – agenzia incaricata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito di monitorare l’andamento delle ITS Academy italiane – pubblica annualmente un rating, i cui parametri fondamentali sono il tasso di abbandono da parte degli studenti e l’indice occupazionale che in generale supera l’80% a sei mesi dalla fine del corso. La nostra ITS Academy raggiunge il 100%: tutti i ragazzi trovano l’inserimento lavorativo e a volte non abbiamo più profili da segnalare alle aziende che li cercano. La rete delle ITS lombarde ha avuto un grande appoggio da parte di Regione, che nel tempo ci ha sempre supportati nell’organizzare iniziative di orientamento, a beneficio di tutto il sistema, anche attraverso piattaforme dove riporre tutti i kit di orientamento per i professori.

A chi sono dedicati i vostri corsi?

Ci rivolgiamo a giovani residenti o domiciliati in Lombardia, in possesso di Diploma di Istruzione Secondaria Superiore o Diploma professionale percorsi quadriennali IeFP e certificazioni IFTS. Valutiamo singolarmente i casi di persone che già svolgono questo mestiere e vogliono perfezionarlo, perché la frequenza obbligatoria in presenza è molto alta e richiede tempo a disposizione. I corsi vanno da un numero minimo di 20 a un numero massimo di 30 studenti, gruppi molto contenuti necessari per il tipo di didattica applicativa e pratica svolta. A novembre saranno ancora possibili degli inserimenti sui corsi in partenza per il biennio 2023 – 2025. Chi fosse interessato a un colloquio orientativo può rivolgersi direttamente a ITS Academy Innovaprofessioni.