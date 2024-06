50 anni di Filmop International, il made in Italy di successo

Filmop International, azienda italiana con vocazione internazionale e il pallino per la qualità: da 50 anni progetta e produce attrezzature manuali per la pulizia professionale degli ambienti, diffondendo con orgoglio l’eccellenza del Made in Italy nel mondo.

Mezzo secolo sulla cresta dell’onda, con un sogno (realizzato) nel cassetto e un’intramontabile vocazione per l’eccellenza: sono strameritati i festeggiamenti per i primi 50 anni di Filmop International, azienda fondata nel 1974 come realtà specializzata nella produzione di attrezzature manuali per la pulizia professionale degli ambienti, che dalla sua sede nel nord-est dello Stivale ha saputo portare nel mondo il vessillo del made in Italy di qualità.

Qualità significa impegno e dedizione I numeri parlano di oltre 4mila prodotti finiti a catalogo, e di prestigiose certificazioni aziendali e di prodotto conseguite negli anni. Una lunga storia di impegno e dedizione che ha fatto dell’azienda un partner di fiducia e un’indiscussa protagonista di un settore, quello del cleaning professionale, in continua evoluzione. E in cui senza queste qualità è difficile resistere ai massimi livelli.

Una realtà italiana riconosciuta nel mondo L’azienda è stata una delle prime realtà italiane a realizzare prodotti dedicati alla pulizia professionale, a partire dagli storici “mop spaghetti” che sono ancora nella memoria storica degli addetti ai lavori e non solo. Negli anni, poi, l’offerta si è arricchita seguendo di pari passo la mission aziendale: una forte spinta all’innovazione e alla ricerca, un costante orientamento verso la soddisfazione del cliente, una flessibilità produttiva molto difficile da eguagliare, una notevole rapidità di evasione degli ordini con spedizioni veloci e puntuali.

Il progressivo ampliamento dell’offerta Il tutto con l’obiettivo primario di progettare e realizzare sistemi di pulizia in grado di soddisfare le più diversificate esigenze del mercato, ponendo al centro di ogni progetto il benessere e la salute della persona, nel rispetto dell’ambiente in cui viviamo e in cui abiteranno i nostri figli. Seguendo questi valori l’offerta si è progressivamente arricchita con molteplici linee di carrelli, arrivando a costruire una gamma completa di articoli professionali.

Saper ascoltare il mercato Tutto parte dal saper dare ascolto a chi concretamente utilizza prodotti e attrezzature per la pulizia: per l’azienda, infatti, il successo si fonda innanzitutto sulla capacità di cogliere, interpretare e anticipare le esigenze del mercato. Un’attitudine che l’ha portata a guidare il processo di cambiamento che ha interessato il settore negli ultimi decenni.

Vocazione alla sostenibilità e all’ergonomia, da sempre Un esempio concreto? E’ stata pionieristica nel credere e nell’investire -già in tempi “non sospetti”- in quelli che ai nostri giorni sono considerati veri e propri pilastri della sostenibilità, ambientale e sociale, e dell’economia circolare: l’utilizzo di materiali alternativi al metallo come il polipropilene, altamente performante e totalmente riciclabile, la separazione dell’acqua pulita da quella di risciacquo come presupposto fondamentale della pulizia professionale, e lo sviluppo di sistemi ergonomici volti a migliorare le condizioni lavorative degli operatori.

Un punto di riferimento internazionale Risultato: oggi, a cinquanta “candeline” dall’avvio dell’attività, Filmop International è senza dubbio un punto di riferimento riconosciuto e apprezzato dai professionisti del settore a livello internazionale. Lo dimostra fra l’altro la continua crescita, in Italia e all’estero: allo stabilimento di 36mila mq situato nel nord-est italiano si sono aggiunte nel tempo una filiale distributiva francese e una americana, rafforzando la presenza nei rispettivi mercati. Attualmente l’azienda esporta in oltre 80 paesi in tutto il mondo, in molti dei quali è il fornitore principale.

In prima linea per lo sviluppo sostenibile Ma torniamo alla sostenibilità, una parola d’ordine ormai ineludibile: fin dalle sue origini Filmop ha mantenuto un occhio di riguardo nei confronti dello sviluppo sostenibile, mettendo in atto misure concrete su vari fronti. Il suo contributo in questa direzione si è tradotto innanzitutto nella capacità di valorizzare la persona come essere umano. Le aziende sono fatte soprattutto di persone, di relazioni e di competenze: a tal proposito Filmop promuove la crescita professionale dei suoi dipendenti mediante corsi di formazione interni, offre impiego continuativo a lavoratori diversamente abili e ha saputo realizzare un clima di serenità e benessere lavorativo: non a caso vanta una media elevata di anzianità del proprio personale, che si attesta intorno ai 15-20 anni lavorativi.

Certificazioni “green” Non solo: il suo percorso verso lo sviluppo sostenibile ha permesso all’azienda di raggiungere una serie di risultati tangibili anche in ambito green, a partire dalla certificazione ambientale Uni En Iso 14001 relativa allo sviluppo di un sistema di gestione ambientale che da anni permette di tenere sotto controllo l’impatto delle attività aziendali sull’ecosistema. A testimonianza della grande sensibilità per l’ambiente va detto che Filmop è stata pioniera, nel settore delle attrezzature per la pulizia, nel conseguimento della certificazione Plastica Seconda Vita, rilasciata dall’Istituto per la Promozione delle Plastiche da Riciclo.

Il traguardo dell’Ecolabel Non poteva mancare poi la certificazione Ecolabel UE, che identifica i migliori prodotti a basso impatto ambientale dopo averne analizzato la sostenibilità nell’intero ciclo di vita attraverso una serie di parametri molto selettivi stabiliti dalla Comunità Europea. Inoltre, può vantare un sistema certificato per il calcolo dell’impronta climatica dei carrelli, realizzato in conformità alla norma Uni En Iso 14067:2018. Il Carbon Footprint Systematic Approach permette all’azienda di quantificare la Co2 equivalente legata a ogni fase del ciclo di vita dell’intera gamma di carrelli, dai secchi e carrelli strizzatori ai carrelli multiuso, inclusi i carrelli di servizio. E scusate se è poco.

Da EcoVadis un rating “d’argento” L’impegno nei confronti dello sviluppo sostenibile è stato riconosciuto da EcoVadis, il principale fornitore di rating sulla sostenibilità delle imprese, che le ha conferito la medaglia d’argento dopo aver valutato le performance aziendali in termini di ambiente, acquisti sostenibili, etica, pratiche lavorative e diritti umani. È un orgoglio poter dire che oggi si colloca nel 25% delle aziende con i punteggi più elevati tra quelle valutate in oltre 175 paesi nel mondo.

Idee che hanno fatto epoca A proposito di intercettare e, talvolta, anticipare le esigenze del mercato, tra le innumerevoli innovazioni sviluppate negli anni ce n’è una in particolare che ha rivoluzionato il concetto tradizionale di carrello: parliamo della linea Alpha, che si distingue per la completa libertà di personalizzazione frutto della progettazione modulare dei componenti che consente di dare vita a infinite configurazioni. Ma anche della possibilità di vestire porte e pareti con loghi, grafiche o immagini per trasformare il carrello in un efficace mezzo di comunicazione. Rimanendo in tema carrelli, si è distinta anche per Fred, carrello monoblocco arricchito da due secchi per mantenere separata la soluzione detergente dall’acqua di risciacquo. Tutte idee che hanno dato un importante contributo all’evoluzione del settore.

Salto di qualità nell’impregnazione panni La preparazione dei panni ha trovato il suo apice nell’introduzione sul mercato di Equodose, il dosatore meccanico che li impregna sul posto, consentendo di regolare per ciascuno la quantità di soluzione detergente in base alle esigenze. Per chiudere il cerchio, l’investimento continuo nella ricerca di filati sempre più innovativi e performanti ha portato l’azienda a distinguersi fin dagli esordi per i prodotti tessili di altissima qualità che assicurano al tempo stesso massima efficacia e minimo impatto ambientale.

Sempre pronti a “fare la storia”! Ma non finisce certo qui: nonostante il suo lungo e importante passato e i suoi festeggiatissimi 50 anni, non si è certo stancata di “fare la storia”. Di recente, infatti, ha lanciato sul mercato un sistema universale destinato a fare scuola: parliamo di Uni-Connect, in grado di connettere istantaneamente e in totale sicurezza tutte le attrezzature richieste per una pulizia completa degli ambienti, consentendo all’operatore di passare rapidamente da un attrezzo all’altro senza mai cambiare manico. Una frontiera, quella dell’Iot e della connessione fra gli oggetti e gli strumenti di lavoro, che proietta Filmop direttamente nel futuro, e pone le basi per un cammino altrettanto lungo e ricco di successi.

https://www.filmop.com/it