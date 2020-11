X MePAIE digital edition: Covid-19 cos’è realmente cambiato nel mondo degli acquisti pubblici?

Il Covid ha realmente influito sul sistema sanitario nel suo complesso, compreso il sistema degli acquisti, o non ha fatto altro che mettere in evidenza l’inadeguatezza di un andamento che stava diventando universalmente riconosciuto e giustificato?

La pandemia ha imposto un cambio di paradigma? Lo stress continuato cui è stato sottoposto per mesi ed è tuttora sottoposto il SSN, la necessità di adeguamento a una richiesta di assistenza imprevista, i massicci ivestimenti non programmati, le difficoltà di approvigionamento sul mercato globale, la necessità di incentivare la ripresa di attività di SME hanno imposto un cambiamento definitivo? E’ opportuno ritornare all’organizzazione precedente o è necessario ripensarla profondamente?

La riflessione sugli appalti pubblici al tempo della pandemia verrà affrontata il 27 novembre nel corso della X edizione MePaie, un evento di CSAmed- Net4market con Segreteria organizzativa Edicom.

