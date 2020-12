Webinar su Covid-19 e azioni per ridurre le ICA, le AMR e i costi associati

Il prossimo 3 Dicembre dalle ore 10.30 alle 16 si terrà un evento online di grande attualità organizzato dalla SDA Bocconi in collaborazione con COPMA Scrl dal titolo :” One health: covid-19 e azioni per ridurre le infezioni nosocomiali, le antibiotico-resistenze ed i costi associati.”

Non esiste momento migliore, nel mezzo dell’attuale pandemia, per parlare di un’altra emergenza sanitaria, quella delle infezioni nosocomiali e dell’antibiotico-resistenza che in Europa è responsabile di oltre 33.000 morti l’anno di cui oltre 10.000 solo in Italia. L’industria, i governi e le organizzazioni sovranazionali hanno prodotto innovazioni e sviluppato strategie per contrastare l’emergenza ma per garantirne l’efficacia il tema va affrontato adottando un approccio sistemico che connetta la salute all’ambiente e all’economia.

Interverranno Ilaria Capua (Università della Florida), Alessandro Cassini (Organizzazione Mondiale della Sanità), Walter Ricciardi (Università Cattolica del Sacro Cuore), Rosanna Tarricone (SDA Bocconi), Andrea Urbani (Ministero della Salute) e altri professionisti della sanità italiana.

CLICCARE PER LEGGERE IL PROGRAMMA

La partecipazione è gratuita previa registrazione online al link:

REGISTRATI