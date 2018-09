Dal 13 al 15 settembre 2018 si tiene il VIII Congresso Nazionale S.I.A.I.S. (Società Italiana dell’Architettura e dell’Ingegneria per la sanità) dal titolo “La cultura dell’ingegneria, dell’architettura e delle tecnologie per una sanita’ sostenibile”, presso l’Università degli Studi di Teramo, in collaborazione con la Regione Abruzzo e l’ASL 4 di Teramo. Il congresso ospita, durante i tre giorni divisi in sessioni, appuntamenti, seminari e workshop, Architetti, Ingegneri, Medici e Tecnici della Sanità, i quali si confrontano su argomenti rilevanti sui quali verteranno le azioni da intraprendere nel prossimo futuro.

E’ possibile ricevere crediti formativi per le specifiche categorie professionali. I temi su cui si articola il programma del Congresso Nazionale, riguardano tutti gli aspetti tecnici, progettuali, gestionali e operativi oggetto dell’attività delle strutture tecniche negli ospedali, dall’antincendio alla sicurezza, dagli standard alle normative, dalla tematica della prevenzione sismica alla normativa sugli appalti, l’efficienza energetica e l’ambiente, l’architettura e l’ingegneria per la medicina veterinaria. www.siais2018.it