Vaccinazione COVID-19: ONBSI richiede la priorità per il personale delle pulizie

L’Onbsi, l’Organismo Nazionale Bilaterale dei Servizi Integrati che rappresenta 5.228 imprese che impiegano un totale di 456.176 lavoratori nel settore delle pulizie, servizi integrati e multiservizi, ha inviato, il 29 dicembre scorso, al capo del Dipartimento della Protezione Civile Angelo Borrelli e al Commissario Straordinario Domenico Arcuri una richiesta urgente di inserimento nel Piano Vaccinale Anti-Covid 19 del personale delle pulizie operante nelle strutture sanitarie.

Ecco quanto dichiara l’ Onbsi:

“Come abbiamo più volte ribadito in questi mesi, il nostro Settore si è trovato a giocare, e gioca tuttora, un ruolo da protagonista nella lotta contro il nuovo coronavirus. Un ruolo che è stato, finalmente, riconosciuto pubblicamente, non ultimo dal nostro Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Forti di questo riconoscimento e della convinzione dell’essenzialità della funzione delle nostre lavoratrici, dei nostri lavoratori e delle nostre imprese, abbiamo quindi deciso di chiedere formalmente, tramite una lettera alla Protezione Civile, che lo straordinario strumento di difesa che abbiamo oggi a nostra disposizione, il vaccino, venga riservato in via prioritaria anche al personale delle imprese del settore delle pulizie che svolge le proprie mansioni, con elevati e inevitabili rischi e criticità, presso presidi ospedalieri, presidi socio-sanitari e case di riposo (RSA) al fianco degli operatori sanitari. Questo permetterebbe alle imprese e ai lavoratori, di svolgere la loro funzione in condizioni più sicure, sia per la loro salute che per quella delle persone che vengono in contatto con loro”.