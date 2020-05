Tork lancia il programma “Sicuri al lavoro”: kit di strumenti COVID-19

In occasione della giornata mondiale dell’igiene delle mani – il 5 maggio – Tork, brand professionale di Essity, lancia un programma a sostegno del personale sanitario in prima linea nella lotta alla pandemia da Covid-19.

Sicuri al lavoro: Kit di strumenti COVID-19 per il Settore Sanitario è un documento scaricabile gratuitamente che include risorse per una migliore igiene delle mani e delle superfici e consigli sulla collocazione dei dispenser di igienizzanti.

Il Kit di strumenti COVID-19 per il Settore Sanitario di Tork intende sostenere i lavoratori che si trovano in prima linea nella battaglia contro la pandemia: medici, infermieri, personale tecnico sanitario e lavoratori delle società di servizi ambientali e di pulizia con risorse che contribuiscano a migliorare l’igiene complessiva delle persone e degli ambienti sanitari.

«Come spiega l’OMS – afferma Riccardo Trionfera, direttore commerciale Essity Italia SpA – per i professionisti della sanità l’igiene delle mani è un aspetto fondamentale per fermare la diffusione di infezioni e patologie. In Tork – prosegue Trionfera – abbiamo lanciato questo programma in primo luogo come forma di stima nei confronti del personale che negli ospedali è impegnato quotidianamente nella lotta contro il coronavirus. Vogliamo sostenere concretamente i professionisti della salute in questi mesi di grande difficoltà».

Nel Kit, operatori della sanità e personale delle imprese di pulizia trovano informazioni pratiche sulle modalità di lavaggio delle mani e sulle procedure di sanificazione delle mani e poster di istruzioni da scaricare e stampare. Uno studio* condotto in diversi Paesi ha rivelato che il 21% del personale sanitario trova che le istruzioni sull’igiene della mani siano troppo teoriche. La app Tork VR Clean Hands, scaricabile gratuitamente dagli store di Apple e Google, offre invece un approccio pratico ed esemplificativo (le istruzioni per l’uso della app si trovano nel Kit di strumenti).

*ricerca online condotta nel 2018 su un campione di 1.017 professionisti della sanità in USA, UK, Svezia, Germania e Polonia.

www.tork.it/sicuriallavoro