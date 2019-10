Servizi Italia rinnova lo stabilimento per il lavaggio degli abiti da lavoro

Servizi Italia – principale operatore a livello nazionale nel settore dei servizi integrati rivolti alla sanità e all’industria – comunica di aver completato i lavori di ristrutturazione nello stabilimento di lavanderia nel comune di Barbariga (BS), acquisito nel 2016 da Tintoria Lombarda. Il nuovo impianto, completamente rinnovato con le tecnologie più moderne, è stato oggetto di importanti interventi per adibirlo esclusivamente al trattamento degli abiti da lavoro e dei DPI (dispositivi di protezione individuale) ad alta visibilità.

In un’ottica di consolidamento della presenza nel territorio centro-settentrionale italiano e coerentemente con la strategia di consolidamento del mercato perseguita dal Gruppo, l’operazione ha consentito a Servizi Italia di proseguire nella strategia diversificazione e ampliamento dei servizi offerti potenziando, appunto, la linea di business dedicata agli abiti da lavoro. Lo stabilimento di Barbariga è stato completamente ripristinato ed è già attivo.

Enea Righi, Amministratore Delegato e Vice-Presidente di Servizi Italia ha dichiarato: “Siamo molto orgogliosi di aver rinnovato lo stabilimento di Barbariga, un sito importante per il territorio bresciano e anche per Servizi Italia poiché è l’esempio concreto della diversificazione attualmente in corso delle nostre attività. Grazie all’esperienza maturata in ambito sanitario, Servizi Italia è oggi in grado di declinare anche in ambito industriale la qualità e l’affidabilità che da sempre caratterizzano il proprio servizio. Con la nuova linea dedicata agli abiti da lavoro, possiamo rivolgerci a mercati completamente nuovi, con la certezza di avere le capacità e i mezzi tecnologici per offrire anche in questo settore un servizio efficace, efficiente e all’avanguardia. Forniamo, noleggiamo e laviamo abbigliamento professionale e dispositivi di protezione individuale, garantendo alle aziende il controllo dei costi e un ridotto impatto ambientale.”

Il sito di Barbariga è stato progettato e attrezzato con le più moderne tecnologie per prodotti tessili e abiti da lavoro, con tessuti tecnici ad inserti catarifrangenti, che richiedono un particolare processo di lavaggio e sanificazione, in modo da garantire la più completa sicurezza degli utilizzatori finali dei capi. Vista la specificità dei tessuti, Servizi Italia effettua una verifica costante della persistenza dei requisiti colorimetrici e di riflettenza previsti dalle prescrizioni di legge e severi controlli vengono effettuati con specifiche apparecchiature da personale qualificato durante tutte le fasi dei trattamenti.

Lo stabilimento di Barbariga

Il complesso produttivo è composto da un insieme di fabbricati all’interno di una superficie di circa 10.000 m2 e comprende un impianto di depurazione delle acque di processo, posto in un’area separata, e di una vasca di accumulo dell’acqua di pozzo. Sugli oltre 2800 mq di superficie produttiva, lo stabilimento prevede una netta suddivisione delle aree di lavorazione, in particolare dei percorsi del materiale trattato dall’area sporco separata dall’area pulito grazie a barriere a tutt’altezza.

A Barbariga, Servizi Italia è in grado attualmente di trattare circa 6.400 capi al giorno, fra giacche, casacche, pantaloni, polo, magliette, ecc, così come anche indumenti ad alta visibilità di qualunque tipo di materiale. Linee separate e gestite autonomamente permettono inoltre il trattamento continuo di materiali diversi provenienti da settori industriali diversi. Oltre agli edifici produttivi sull’area si trovano edifici dedicati al personale (uffici amministrativi, spogliatoi, aree ristoro, etc.), impianti tecnici per il funzionamento della lavanderia (es. caldaia, addolcitori, tcc.), un’officina per la manutenzione degli impianti tecnici e produttivi, un depuratore e un pozzo per l’estrazione dell’acqua.

