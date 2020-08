Servizi Italia nomina Andrea Gozzi Direttore Generale

Servizi Italia, leader in Italia nel settore dei servizi integrati di noleggio, lavaggio e sterilizzazione di materiali tessili e dispositivi medici e quotata al segmento STAR di Borsa Italiana, annuncia la nomina di Andrea Gozzi a Direttore Generale della società.

Andrea Gozzi, laureatosi in Economia e Commercio all’Università degli Studi di Bologna, vanta un percorso professionale sviluppato nel settore dei servizi, diventando, nel corso degli anni, Responsabile Amministrativo di diverse società dell’area bolognese.

Entra in Servizi Italia ad ottobre 2019 come Chief Operations Officer, mentre in precedenza, dal 2001 al 2018 ha ricoperto cariche di crescente responsabilità all’interno del Gruppo Manuntencoop, ora Rekeep.

Il ruolo di Direttore Generale di Servizi Italia consentirà di raggiungere una ancora più adeguata ed efficiente gestione delle attività sociali, anche da un punto di vista operativo, organizzativo e di pianificazione, valorizzando e potenziando in tal modo la sua proficua e costante collaborazione con il Comitato Esecutivo da una parte e le funzioni aziendali di vertice dall’altra.

https://www.servizitaliagroup.com/