Servizi Italia investe nella start-up Stirapp s.r.l.

Servizi Italia – quotata al segmento STAR di Borsa Italiana e tra i leader nazionali nel settore dei servizi integrati rivolti alla sanità, e presente in Brasile, Turchia, India, Albania e Marocco annuncia di aver firmato un accordo vincolante per acquisire una quota del 25% di StirApp S.r.l., start up attiva nella progettazione e gestione di applicazioni e siti web dedicati alla prenotazione e gestione di servizi di lavanderia e stireria sia per i cittadini privati che per il settore corporate aziendale.

L’acquisizione avverrà mediante sottoscrizione di un aumento di capitale riservato in una o più tranche del valore di circa 0,55 milioni di euro, finanziato tramite ricorso ad indebitamento bancario e si prevede che sarà completato entro la fine del 2019.

Stirapp è il primo servizio basato sulla sharing economy che consente, attraverso una app disponibile per Android e iOS, di prenotare lavaggio e stiratura, o solo stiratura, dei propri capi, con ritiro e consegna a domicilio in massimo 48 ore.

Attualmente Stirapp è attiva in Emilia Romagna ma si prevede un rilevante sviluppo nel medio termine in alcune delle principali città italiane.

Con questa operazione Servizi Italia diversifica la propria attività nel settore dei servizi di lavanderia rivolgendosi al mercato della collettività e corporate tramite la tecnologia app e sostiene una start up che punta ad essere un operatore di riferimento del proprio segmento innovativo e la cui crescita è attesa particolarmente interessante sia da un punto di vista economico-finanziario che geografico. Nell’attività di due diligence e nella predisposizione degli accordi dell’Operazione, Servizi Italia è stata supportata dallo studio Lambertini e Associati.

http://www.si-servizitalia.com/