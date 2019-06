L’OMS lancia un’ indagine sulla prevenzione delle infezioni

Prevenzione e controllo delle infezioni, inclusa l’igiene delle mani, è fondamentale per ottenere una copertura sanitaria universale poiché è un approccio pratico e basato su prove con un impatto dimostrato sulla qualità delle cure e sulla sicurezza dei pazienti a tutti i livelli del sistema sanitario vale a dire ottenere migliori condizioni di salute e benessere per tutte le persone di tutte le età, compresa la protezione dai rischi finanziari, l’accesso a servizi sanitari essenziali di qualità e l’accesso a medicinali e vaccini essenziali sicuri, efficaci, di qualità e accessibili a tutti.

Lo afferma l’Organizzazione Mondiale della Sanità che ha lanciato una indagine sullo stato di attuazione dei programmi di prevenzione e controllo delle infezioni correlate all’assistenza (ICA) e delle attività per promuovere l’igiene delle mani nelle strutture sanitarie. Lo studio si rivolge a tutte le strutture sanitarie a livello mondiale. L’indagine, attiva fino al 16 luglio 2019, si basa sulla compilazione di due questionari on-line. Per partecipare alla indagine clicca qui.

I germi patogeni che si annidano sulla nostra pelle possono essere responsabili di molte malattie, dalle più frequenti e meno gravi, come l’influenza e il raffreddore, a quelle più severe come le infezioni correlate all’assistenza. Un gesto, quello di lavarsi le mani, essenziale soprattutto a livello ospedaliero per ridurre l’impatto di queste infezioni e più in generale per ridurre la diffusione dei microrganismi antibiotico-resistenti. Un gesto da non dimenticare sia prima del contatto con il paziente, durante e dopo il contatto con liquido biologico e con tutto ciò che è a contatto con il paziente.

L’igiene delle mani è un elemento fondamentale per prevenire le infezioni. Secondo il Center for Disease Control and Prevention (CDC) di Atlanta rappresenta la misura più importante per prevenire la diffusione delle infezioni.

https://www.who.int/infection-prevention/campaigns/ipc-global-survey-2019/en/