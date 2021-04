“L’igiene nelle scuole, oltre la pandemia”: webinar di Tork

La prevenzione del contagio e l’emergenza sanitaria hanno richiesto un rinnovato senso di responsabilità e professionalità, soprattutto in campo igienico, per continuare a fornire servizi fondamentali, come la scuola. Nello scenario pandemico, dovuto al Covid-19, una delle preoccupazioni maggiori riguarda la pulizia degli ambienti scolastici e il rispetto di nuove esigenze e protocolli per contrastare la diffusione del virus. Un cambiamento concreto e percettivo, al centro del quale si trova una rinnovata attenzione per l’igiene, che andrà al di là della pandemia.

Questi e altri interessanti aspetti saranno trattati durante il webinar: “L’igiene nelle scuole, oltre la pandemia” in diretta sul canale YouTube di TORK Italy il 16 aprile alle ore 10.

Introduce:

Riccardo Trionfera, Commercial Director Professional Hygiene Tork

Modera:

Maria Piera Ceci, Giornalista Radio24

Intervengono: