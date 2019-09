Le sfide della tecnica per le strutture della salute: persone, sistemi, organizzazione

Segnaliamo il IX° Congresso Nazionale della SIAIS, Società Italiana dell’Architettura e dell’Ingegneria per la Sanità, che si terrà a Torino i prossimi 26-27 Settembre 2019.

“Le sfide della tecnica per le strutture della salute: persone, sistemi, organizzazione” questo il titolo del Congresso.

Nel complesso mondo ospedaliero e, in generale, degli spazi per la cura, ogni progetto, dal più grande al più piccolo, interagisce con le persone, con i sistemi e con l’organizzazione. Infatti, ciò che viene introdotto o tolto con un progetto modifica il modo di lavorare del personale, i flussi dei pazienti, i percorsi dei materiali, oltre ad impattare sui sistemi e sull’organizzazione.

In un’epoca dove l’esigenza da soddisfare è soprattutto legata all’adeguamento normativo, sia in materia di antincendio sia di vulnerabilità sismica, e alla riduzione dei costi di esercizio attraverso interventi di efficientamento energetico, particolare cura deve essere posta nei progetti al fine di migliorare l’impatto con l’organizzazione sanitaria, non solo durante i lavori, ma anche dopo la realizzazione delle opere. Strumenti quali il Partenariato Pubblico Privato (PPP) possono offrire non solo delle opportunità per la costruzione e gestione di nuove strutture per la cura – in un contesto dove le difficoltà di reperimento di risorse economiche stanno pregiudicando lo sviluppo infrastrutturale sanitario – ma anche per interventi di minore entità in strutture in esercizio.

È opportuno inoltre ricordare che il metronomo di ogni intervento è il Codice dei Contratti Pubblici, in costante evoluzione, che scandisce la vita professionale dei tecnici della sanità. Per gestire il crogiuolo di problematiche proprie degli interventi tecnici in sanità, quale ruolo devono avere oggi i Servizi Tecnici? Non più certo un ruolo di esecutore di attività, ma di manager che individua il quadro esigenziale, pianifica, programma e gestisce la complessa attività tecnica che, come detto sopra, interagisce con le persone, con i sistemi e con l’organizzazione.

Potete trovare maggiori informazioni sul sito SIAIS 2019