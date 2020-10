La tecnologia al servizio di Forum Pulire

Il 13 e 14 e il 20 e 21 ottobre 2020 attesi collegamenti da tutto il mondo per il Forum PULIRE Digiyal Event dedicato ai servizi integrati.

Sarà una piattaforma altamente tecnologica a ospitare la quinta edizione del Forum PULIRE, l’evento internazionale dedicato all’igiene, alla pulizia e al mondo dei servizi integrati, che per la prima volta si svolgerà in versione multimediale. Una scelta che parte dall’emergenza che stiamo vivendo ma che è diventata, al contempo, una grande opportunità per rendere ancor più internazionale l’evento, in programma il 13, 14, 20 e 21 ottobre.

La scelta della piattaforma multimediale permetterà di abbattere i confini geografici e linguistici, eliminando anche il limite di presenze legato agli spazi fisici in cui finora si erano svolte le precedenti edizioni. Il sistema prevede la possibilità di seguire le conferenze plenarie, due per ogni giorno di incontri, in diretta con la traduzione in italiano e inglese e i sottotitoli anche in altre lingue. Anche espositori e sponsor avranno modo di condividere il proprio know-how grazie ai workshop, che potranno ospitare fino a un massimo di sei relatori, negli orari non occupati dagli incontri plenari, tra le 10 e le 18: potranno usufruire della stessa opportunità, mettendo in relazione addetti ai lavori di ogni parte del mondo. Gli incontri potranno essere organizzati anche grazie all’opportunità di sfruttare la coffee lounge, un luogo d’incontro virtuale che permetterà ai partecipanti di ricreare in digitale quei momenti di relazione che nel tradizionale evento fisico erano rappresentati dai coffee break e dai pranzi.

Per gli espositori ci sarà anche un’opportunità in più, rispetto a quelle offerte dagli spazi “fisici”. Potranno disporre, infatti, degli showroom in 3D che riproducono le aree del proprio salone espositivo aziendale, con il vantaggio di poter mostrare tutta la gamma di prodotti in modo dettagliato e in totale sicurezza. L’area espositiva generale, invece, avrà al suo interno i loghi di tutti gli espositori e gli sponsor, con la possibilità di individuarli singolarmente grazie a un sistema di filtri. In questo modo si potrà interagire direttamente con l’espositore di proprio interesse creando un sistema di networking avanzato che, grazie agli strumenti di monitoraggio, permetterà di avere un riscontro immediato.

Forum PULIRE è un format multidisciplinare e interattivo, unico in Italia, organizzato da ISSA PULIRE NETWORK (www.issapulirenetwork.com), la più grande piattaforma internazionale nell’ambito del cleaning e del facility management. Claim che accompagna il progetto sin dalla nascita: “Pulizia come Valore Assoluto”. GSA è media partner sin dalla prima edizione.

Sponsor Platinum: Formula Servizi,Informa,Lucart Professional

Sponsor Gold: Tork

Sponsor Silver: Copma,Menikini

L’evento digitale è strutturato in due sessioni giornaliere: al mattino, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e al pomeriggio, dalle ore 16.00 alle ore 18.00.I relatori illustreranno le proprie esperienze all’interno di interventi della durata di 15 minuti circa.

Info: +39 026744581 – info@issapulirenetwork.com