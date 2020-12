La sanità del futuro post pandemia al 9° Healthcare Summit

Venerdì 4 dicembre, dalle ore 9:45 alle ore 13:15, si terrà in diretta streaming la 9 edizione dell’Healthcare Summit del Sole 24 Ore , con l’obiettivo di analizzare gli scenari evolutivi attesi per il SSN nel futuro post pandemia. Tra gli argomenti trattati verrà fatta un’analisi della sanità italiana tra ordinarietà ed emergenza sanitaria, approfondendo i nodi del sistema sul fronte delle risorse umane e di quelle finanziarie, con il ruolo del Recovery Fund nel nuovo piano per la sanità del futuro, l’equità nell’accesso alle prestazioni e le autonomie territoriali.

All ’evento interverranno tra gli altri il Ministro della Salute Roberto Speranza , Massimiliano Boggetti (Presidente Confindustria Dispositivi Medici), Nino Cartabellotta (Presidente Fondazione Gimbe), e Massimo Scaccabarozzi (Presidente Farmindustria).

La partecipazione è gratuita previa registrazione su https://eventi.ilsole24ore.com/healthcare-summit/.