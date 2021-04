La Lucente tra gli hub vaccinali anti Covid

La Lucente SpA tra gli hub vaccinali anti Covid. La mappatura delle “fabbriche di comunità” promossa da Confindustria per individuare sul territorio nazionale le imprese disponibili a integrare la campagna vaccinale con i loro siti, in linea con quanto condiviso con il Commissario Straordinario per la gestione dell’emergenza, il Generale Francesco Paolo Figliuolo, ha registrato una grandissima partecipazione. Sono, infatti, oltre 7.000 le adesioni arrivate in poco più di una settimana, da nord a sud.

La Lucente Spa si è fatta trovare pronta all’appello. L’azienda, infatti, confermando il proprio spirito di servizio verso la collettività ha volontariamente messo a disposizione i propri spazi nell’ambito del piano nazionale di vaccinazione anti Covid, non solo per la vaccinazione delle lavoratrici e dei lavoratori de La Lucente ma anche per il resto della comunità, a partire dalle famiglie dei dipendenti.

“Non resta che attendere le indicazioni sugli sviluppi della campagna vaccinale – ha dichiarato il CEO Angelo Volpe – Noi siamo pronti ad esser parte attiva per rafforzare la rete nazionale e accelerare in maniera decisiva la corsa verso l’auspicata immunità.”