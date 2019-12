Interclean Amsterdam 2020, torna l’Healthcare Cleaning Forum

Dopo il successo riscosso nel 2018, l’Healthcare Cleaning Forum torna ad Interclean Amsterdam 2020, la prestigiosa fiera internazionale per l’industria della pulizia che si terrà dal 12 a l 15 maggio presso Rai Amsterdam. Il forum sarà l’occasione per riflettere sui cambiamenti che stanno avvenendo nell’igiene dell’ambiente sanitario e sulla prevenzione delle infezioni.

Questi aspetti sono ormai diventati centrali se si pensa che, secondo una stima del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC), ogni anno negli ospedali europei si riscontrano 4,5 milioni di casi di infezioni ospedaliere. Significa, quindi, che un paziente su 15 ricoverati in ospedale contrae un’infezione ospedaliera.

A volte le infezioni possono rappresentare un rischio maggiore per la sicurezza del paziente rispetto al motivo originario del ricovero. Le infezioni stanno compromettendo gli sforzi degli operatori sanitari perché i pazienti sono esposti a gravi rischi. Secondo le stime dei Centri statunitensi per il controllo delle malattie (CDC), le infezioni ospedaliere causano quasi 1,7 milioni di morti all’anno solo negli Usa. Ogni anno, in tutta l’Unione europea vengono riportati circa 2,7 milioni di nuovi casi di infezioni ospedaliere.

Numeri che aumentano senza sosta e che, da soli, certificano l’emergenza su cui bisogna intervenire prima che quest’epidemia silenziosa si trasformi in una crisi globale.

Per quanto riguarda le sessioni pratiche, il Forum offrirà una serie di utili dimostrazioni pratiche in settori quali la sterilizzazione e la gestione dei rifiuti sanitari. Vi sarà anche la possibilità di vedere come la qualità dell’acqua e dell’aria influiscono sugli ambienti ospedalieri e sugli esiti dei pazienti.

All’evento parteciperanno relatori esperti del calibro di Didier Pittet (professore di medicina ed epidemiologia ospedaliera presso gli ospedali dell’Università di Ginevra), Alexandra Peters (del Programma di profilassi dell’Università degli ospedali di Ginevra) e Pierre Parneix (dottore in sanità pubblica e igiene ospedaliera dell’ospedale universitario di Bordeaux. Interverrà anche la dott. Cheryl Dunn, direttore del supporto CQC del gruppo Dudley Group of Hospitals FT.

Healthcare Cleaning Forum 2020 si svolgerà il 13 maggio presso Rai Amsterdam. Per maggiori informazioni cliccare qui.