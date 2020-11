Iniziata la prima Web Conference ANMDO: sessioni virtuali, temi attuali e concreti

In epoca di emergenza Coronavirus anche il Congresso ANMDO si “virtualizza” e si trasforma in un’attesa “Web conference”, la prima nella lunga storia dell’Associazione. L’appuntamento è in corso di svolgimento e durerà fino al 19 novembre per discutere di “Direzione sanitaria nell’era Covid 19”, cercando di delineare le migliori “strategie innovative di intervento”.

Il Congresso si propone, nelle varie Sessioni, mediante letture, relazioni, seminari, tavole rotonde, confronti diretti, di analizzare e riflettere sulle criticità emerse durante l’epidemia COVID e di evidenziare possibili strategie correttivo-innovative nell’ambito organizzativo-assistenziale ospedaliero e territoriale. A proposito di strategie innovative: è dato particolare risalto, anche attraverso il confronto con “esperti” delle varie tematiche, alle tecnologie informatico-informative (compresa la telemedicina), alla riorganizzazione della rete e delle attività ospedaliere, al rischio sanitario e responsabilità professionale e alle loro prospettive, all’aggiornamento di buone pratiche e linee guida, ai modelli di integrazione ospedale-territorio.

