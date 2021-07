I dispositivi di disinfezione a vapore Polti ottengono il marchio “Sima verified”

Un nuovo traguardo per Polti: tutti i prodotti DDV – Dispositivi di Disinfezione a Vapore del brand hanno ottenuto la validazione scientifica da parte di SIMA, Società Italiana di Medicina Ambientale, ente che si occupa di preservare la salute umana promuovendo azioni che limitino gli interventi a danno dell’ambiente da parte dell’uomo. Una qualifica che suggella la collaborazione attiva tra le due realtà, che continuerà a svilupparsi in nuove azioni di ricerca e sviluppo congiunte anche in futuro.

Dopo i numerosi test e studi che dimostrano l’efficacia disinfettante degli apparecchi Polti, i brevetti conseguiti negli anni e la recente conformità allo standard DDV secondo la norma AFNOR NF T72-110 per la linea professionale Polti Sani System, Polti Vaporetto MV e i modelli per ambito domestico Polti Vaporetto Pro, questo riconoscimento è una ulteriore conferma di come la disinfezione a vapore Polti non abbia controindicazioni per l’uomo e l’ambiente, poiché non utilizza sostanze tossiche, ma la sola acqua di rubinetto.

Un nuovo riconoscimento che valorizza l’impegno nei numerosi progetti di ricerca e sviluppo in cui l’azienda investe con convinzione, e che l’hanno portata a sviluppare una profonda expertise nel settore della pulizia e disinfezione a vapore, sia in ambito domestico che professionale.