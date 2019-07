Futuri CAM del servizio di lavanolo: un altro passo per gli acquisti verdi

Con la prossima pubblicazione dei CAM per il servizio di lavanolo, gli acquisti verdi, obbligatori in Italia dal dicembre 2015, fanno un ulteriore balzo in avanti.

Il Ministero dell’Ambiente, nell’ambito delle politiche di Acquisti Verdi (Green Public Procurement o GPP) ha avviato una importante attività di lavoro finalizzata alla definizione di Criteri Ambientali Minimi (CAM) specifici per il servizio di lavanolo.

I nuovi CAM si prefiggono di valorizzare le imprese di servizi che riusciranno, attraverso soluzioni organizzative e tecnologiche, a ridurre i propri impatti in tutti gli ambiti sopra elencati. I CAM includeranno inoltre criteri ambientali per i materassi e per i detergenti utilizzati per la sanificazione dei prodotti tessili.

Con l’occasione saranno revisionati i CAM tessili adottati con DM 17 gennaio 2017, per definire più puntualmente le verifiche delle specifiche tecniche in relazione agli importi e alla gamma, più o meno ampia, di prodotti tessili oggetto della gara e a ulteriori caratteristiche dei prodotti.

Si sottolinea infine che per il servizio lavanolo sono stati definiti specifici criteri per l’assegnazione della certificazione Nordic Swan Ecolabel.

Approfondimenti su : Punto3

https://www.punto3.it/news/futuri-cam-del-servizio-di-lavanolo-un-altro-passo-importante-per-gli-acquisti-verdi-in-italia/