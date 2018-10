Ecolabel e CAM servizi di pulizia al MePaie

Il 18 e 19 ottobre 2018 al IX Congresso MePaie di Cremona ci si confronta sulle modalità di controllo della spesa sanitaria. Dopo anni di spending review, fra tagli lineari e centralizzazione/aggregazione degli acquisti, è ora tempo di controllo. In questo contesto è centrale la figura dell’economo-provveditore. L’appuntamento è denominato infatti “Il controllo della spesa sanitaria. Un percorso impervio tra innovazione, strumenti e norme”, ed ha il patrocinio di FARE – Federazione delle Associazioni Regionali degli Economi e Provveditori della Sanità e la collaborazione di alcune associazioni territoriali come ALE (Lombardia), ARE (Emilia-Romagna e Marche), ARTE (Toscana e Umbria) e ATE (Triveneto).

Nell’arco della due giorni sono state organizzate 4 sessioni plenarie e 9 seminari tematici. Saranno presentate case histories e messi a confronto sistemi organizzativi diversi e proposte esperienze di innovazione ambientale legate agli approvvigionamenti in sanità: il tutto con il contributo incondizionato di aziende primarie. Tra gli appuntamenti, segnaliamo due workshop, uno su Ecolabel UE e uno sui CAM servizi di pulizia.

www.mepaie.it