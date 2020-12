Covid: inaugurato a tempo record il centro Pegaso con la collaborazione di Rekeep

E’ stato un vero lavoro di squadra quello che ha portato alla realizzazione, in soli 29 giorni, del Centro Covid Pegaso di Prato, una struttura completamente dedicata ai pazienti covid, inaugurata l’8 dicembre scorso. Un vero ospedale di emergenza che servirà ad alleggerire la pressione sugli ospedali toscani: si tratta di un edificio su due piani di complessivi 1.700 metri quadrati. Ospita al piano terreno 5 grandi locali che garantiscono un buon distanziamento dei letti e atri 5 grandi locali al primo piano, per complessivi 190 posti letto. Rekeep spa fa sapere che i suoi operatori che hanno fatto parte della squadra che ha reso possibile tutto questo hanno svolto un lavoro poco visibile, ma fondamentale, occupandosi delle pulizie straordinarie in vista dell’apertura.

Rekeep si occuperà, anche in seguito, con la struttura a regime, della pulizia e sanificazione degli ambienti. “Lo faremo con la cura e l’attenzione di sempre- dichiarano- sapendo che oggi più che mai il nostro lavoro è indispensabile per la salute di tutti”.

Foto da toscana-notizie.it