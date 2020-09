Covid: a Napoli il protocollo #ScuolaSicura

Aperto il 24 settembre il Nuovo Bianchi di Napoli con il protocollo #ScuolaSicura che prevede, oltre all’applicazione delle prescrizioni indicate dal Ministero dell’Istruzione, in via prudenziale il divieto di accesso alla scuola per personale e studenti che abbiano superato i 37 gradi, e non i 37.5 previsti dalle normative. I bambini che non potranno accedere in aula perchè influenzati o perchè hanno familiari in quarantena potranno seguire da casa, attraverso la piattaforma di didattica a distanza de Il Nuovo Bianchi “School at home” (www.schoolathome.it), in maniera simultanea agli altri bambini che partecipano in presenza.

E’ stata stipulata una polizza assicurativa contro il Covid per il personale docente, e non, e per tutti gli alunni, sono previsti periodicamente Test sierologici per tutto il personale, e saranno fornite gratuitamente mascherine agli studenti e al personale, sarà presente un dispenser di acqua disinfettata che sanifica anche le borracce per continuare a ridurre l’utilizzo di plastica in sicurezza.

Le aule saranno disinfettate alla fine di ogni attività ed almeno tre volte durante il giorno con il trattamento delle superfici con innovativi materiali, detergenti e disinfettanti nanotecnologici, capaci di rendere qualsiasi tipo di superficie antibatterica, idrorepellente e autopulente. Inoltre, una volta a settimana (il sabato quando la scuola è chiusa) le aule saranno sanificate con macchinari innovativi per aerosolizzazione a perossido di idrogeno e solfato d’argento capaci di bonificare anche l’aria e con frequenza trimestrale saranno realizzati trattamenti autopulenti mediante nanotecnologie in grado di rendere le superfici antibatteriche e idrorepellenti. Questa operazione consente di non far depositare alcun contaminante sulla superficie, aumentando di conseguenza gli standard di qualità ed i livelli di igiene di un qualsiasi locale.

Ai bambini all’ingresso della scuola saranno consegnati dispositivi di protezione individuale innovativi come una crema antimicrobica certificata come presidio medico chirurgico che protegge la pelle da batteri, germi e virus. “Il Nuovo Bianchi”, un’icona della scuola a Napoli, punta anche così a garantire la sicurezza dei piccoli studenti e di tutti coloro che quotidianamente vi lavorano, è stato anche istituito un Comitato di Coordinamento formato da medico competente, coordinatrice didattica e responsabile, i quali saranno quotidianamente reperibili per ogni necessità.

Saranno presenti dispenser innovativi con gel igienizzanti con monitor applicati che descrivono mediante video le buone pratiche per il distanziamento sociale e della scuola.

L’aula Covid, di eventuale isolamento come previsto obbligatoriamente dalle normative, sarà dotata oltre che dei dispositivi di sicurezza di tanti giochi e colori per alleviare l’attesa ai bambini laddove necessario.