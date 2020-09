Covid-19, in ospedale si combatte con le “buone prassi” (e un’ottima igiene)

(Tratto da GSA n.7/8 2020)

Si chiama “Le buone prassi per la sanificazione nelle strutture ospedaliere in ambito Covid-19” il nuovo protocollo creato da Afidamp, in collaborazione con Confcooperative Lavoro e Servizi, Fnip-Confcommercio, Legacoop Produzione e Servizi e Fondazione Scuola Nazionale dei Servizi.

Il documento illustra tutte le azioni di sanificazione da attivare in una struttura sanitaria in presenza di casi di Covid-19 e spiega come effettuare operazioni igieniche ordinarie per prevenire la diffusione di virus.

