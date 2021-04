Covid 19: aperto nuovo reparto con la collaborazione di Rekeep

È stato inaugurato l’11 marzo scorso il nuovo reparto di terapia intensiva dedicato ai pazienti affetti da Covid-19 all’interno dell’Ospedale Pietro e Michele Ferrero di Verduno (CN), importante centro di riferimento per il COVID-19 in Piemonte.

Il nuovo reparto, subito pronto ad accogliere i primi pazienti, si aggiunge al reparto di terapia intensiva già presente nella struttura per far fronte alla necessità di un maggior numero di posti disponibili. Un progetto che ha visto la luce in soli quattro mesi e di cui Rekeep ha coordinato i lavori in Associazione con altre imprese specializzate.

A partire dallo smantellamento di un’ala di circa 800mq dell’ospedale, l’azienda ha messo in campo tutta la sua professionalità per consegnare con tempestività il nuovo reparto in cui Rekeep continuerà ad occuparsi della manutenzione e gestione degli impianti, mansioni che già svolgeva regolarmente per l’intero Ospedale.