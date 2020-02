Coronavirus, Lusetti: “Servono provvedimenti urgenti per sostenere imprese e lavoratori”

Prima di tutto la salute. E per tutelarla davvero serve “un riferimento certo: quello che chiediamo innanzitutto è un’unica linea di comando tra Stato e Regioni”. Lo ha detto il 25 febbraio scorso ad Agorà, su Rai3, il presidente di Legacoop Produzione & Servizi Mauro Lusetti, aprendo un intervento lungo il quale ha toccato le principali conseguenze che l’emergenza sanitaria ha comportato per le imprese.

“Gli effetti – ha spiegato – sono particolarmente pesanti. Nell’industria della cultura sono stati cancellati oltre 500 eventi e questo per tante persone vuole dire non avere lavoro. Chiediamo che la cassa integrazione venga estesa anche ai lavoratori della cultura. Nel turismo il danno è fortissimo, con un calo delle prenotazioni pari ad oltre il 40%”.

“In Lombardia – ha proseguito – il 75% dei servizi pubblici sono bloccati. Le conseguenze sono gravi per tutte le cooperative che gestiscono il welfare, con 3.500 lavoratori che di fatto sono a casa”. Ma anche la ristorazione scolastica è al palo. “Per i servizi scolastici dai primi di marzo 11 mila lavoratori per decreto dovranno essere internalizzati: forse è bene pensare a una proroga fino a fine anno scolastico”.

Capitolo consumi: “Lo svuotamento dei supermercati è irrazionale: non esiste di per sé alcun problema di approvvigionamento. Eppure nelle zone colpite assistiamo ad un aumento dei consumi pari al 50% e nel resto del Paese del 15-20%. Alle autorità chiediamo deroghe ai divieti di circolazione per riuscire a mantenere riforniti i punti vendita”.