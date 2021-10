Congresso FARE: approvvigionamenti e servizi in sanità dopo il Covid

Un nuovo appuntamento per la ripresa dell’attività congressuale e convegnistica a Milano è il ventunesimo congresso nazionale FARE – la Federazione delle Associazioni Regionali degli Economi e Provveditori della Sanità – in programma nel capoluogo lombardo giovedì 28 e venerdì 29 ottobre allo Starhotel Business Palace (via privata Pietro Gaggia 3).

Il ventunesimo congresso nazionale FARE – la Federazione raccoglie 13 associazioni regionali – si svolge in presenza (in piena condizione di sicurezza) ed è anche l’occasione per celebrare il sessantesimo compleanno dell’associazione dei buyer sanitari, nata a Milano nel 1960, che si sarebbe dovuto festeggiare lo scorso anno. Il Congresso FARE è sponsorizzato e patrocinato da oltre 40 tra realtà aziendali e istituzioni. I lavori congressuali FARE coinvolgono provveditori, economi e buyer ospedalieri, ma anche funzionari dei provveditorati, direttori amministrativi, aziende sanitarie, centrali di committenza e soggetti aggregatori.

Molto ricco di interventi il programma: dai saluti di Carlo Davide Caparini, Assessore al Bilancio e Finanza della regione Lombardia, alla Lectio Magistralis il 28 ottobre di Oscar Di Montigny a quella del presidente GIMBE Nino Cartabellotta su PNRR, crisi pandemica e rilancio del Servizio Sanitario Nazionale.

Sono previste inoltre quattro sessioni plenarie, trasmesse anche in streaming, che affrontano i temi degli appalti dopo il Covid, di norme, competenze e controlli, del Procurement come funzione strategica e della visione e progettualità anche alla luce del Recovery Plan e numerosi seminari di approfondimento.

Per i professionisti che si occupano di approvvigionamento di beni e servizi per il Servizio Sanitario Nazionale è un’occasione di un confronto intenso con associazioni, giuristi, università. Obiettivo: capire quale direzione prenderà la Sanità dopo l’esperienza generata dal Covid 19.

“La pandemia – spiega il presidente FARE Salvatore Torrisi – ha rappresentato una cesura netta con il passato e un’occasione per ripensare un futuro migliore per la sanità pubblica ritornando ad avere una progettualità di lungo periodo. C’è bisogno, in sintesi, di una visione di prospettiva che faccia riflettere la politica su quanto accaduto per poter immaginare il futuro possibile per il mondo degli approvvigionamenti, formulando un nuovo paradigma che riporti la sanità pubblica ai livelli di efficacia necessari e dovuti per affrontare al meglio le sfide che verranno”.

Segreteria organizzativa Congresso FARE: Edicom, via A. Corti 28, Milano 0270633694 info@gsanews.it

