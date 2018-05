23 maggio: al Congresso Simpios si parla di disinfezione ambientale

Il prossimo 23 maggio, in occasione dell’8° Congresso Nazionale Simpios – Società Italiana Multidisciplinare per la Prevenzione delle Infezioni nelle Organizzazioni Sanitarie, in programma dal 21 al 23 maggio a Bergamo, presso l’Ospedale Papa Giovanni XXIII, verrà affrontato il tema della disinfezione ospedaliera. Alle ore 11, nell’ambito della sessione plenaria n.9, è previsto infatti un intervento su “Disinfezione ambientale in situazioni endemo-epidemiche da enterobatteri, acinetobacter baumannii e pseudomonas aeruginosa resistenti ai carbapenemi (MDR): forte raccomandazione, ma scarsa evidenza”.

L’importanza del contesto ambientale

Nel contesto assistenziale attuale il fattore ambientale torna ad assumere un ruolo preponderante nella genesi del rischio infettivo; ciò è particolarmente rilevante in ambito ospedaliero, dove si concentra l’intensità di cure e la complessità assistenziale di pazienti sempre più fragili. Le superfici inanimate che frequentemente vengono a contatto con le mani degli operatori sanitari sono riconosciute come un possibile serbatoio di agenti infettivi e la loro contaminazione può rappresentare un rischio per la diffusione di microrganismi multi-resistenti. È stato dimostrato che il 5-30% delle superfici risulta ancora contaminato nonostante l’adozione di adeguati protocolli di pulizia e disinfezione e che esiste un maggior rischio di trasmissione di MDR in pazienti ricoverati in stanze precedentemente occupate da pazienti colonizzati/infetti.

Un’occasione di aggiornamento e confronto

Il Congresso costituisce un’importante occasione di aggiornamento, di condivisione delle conoscenze, di scambio di esperienze in tema di prevenzione, sorveglianza e controllo delle infezioni nelle organizzazioni sanitarie e la prevenzione dell’antibiotico resistenza. Il Congresso intende offrire un’eccellente esperienza formativa per tutte le figure professionali e specialistiche a vario titolo coinvolte nel controllo delle infezioni in un’ottica multidisciplinare. Il programma scientifico aggiornato è consultabile sul sito

www.simpios. it.