We Change, al Compraverde 2019 le idee innovative per il cambiamento

Il Forum Compraverde Buygreen 2019 ha dato il via ufficialmente alle candidature per We Change, l’iniziativa che il 17 e 18 ottobre prossimi a Roma farà conoscere e sviluppare le idee per il cambiamento e la transizione ecologica dell’economia.

La call è aperta a singoli, associazioni, gruppi di ricerca, micro, piccole e medie imprese, e start up di ogni settore e nazionalità. I prodotti e i servizi proposti dovranno avere caratteristiche sociali e ambientali evidenti e coerenti, nonché rispondere ad almeno un bisogno ben definito.

Con We Change il forum premia l’innovatività delle idee e la capacità di realizzarle. Per candidarsi sarà necessario un video di presentazione della soluzione proposta della durata massima di 3 minuti e la descrizione dello stato di progettazione della soluzione del soggetto proponente. Le soluzioni più innovative potranno partecipare alle pitching session, davanti a un pubblico di potenziali investitori, sviluppatori, partner e media.

We Change è una delle nuove iniziative speciali del forum Compraverde Buygreen 2019, l’evento che da 12 anni facilita l’incontro tra organizzazioni pubbliche e private che acquistano secondo una logica sostenibile, decisori pubblici e fornitori di beni e servizi con caratteristiche ambientali e sociali. Il forum vuole contribuire ad ampliare l’offerta di soluzioni per la sostenibilità delle organizzazioni e negli acquisti, promuovendo l’incontro tra una domanda qualificata ad oggi insoddisfatta e i soggetti capaci di offrire soluzioni innovative adeguate.

La modulistica necessaria per partecipare:

Call for Innovators

Modulo di candidatura