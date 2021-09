Salute e sicurezza a Issa Pulire 2021

Sicurezza prima di tutto! Gli organizzatori di Issa Pulire 2021 hanno creato le condizioni perché l’evento si celebri nella massima sicurezza a tutela della salute di tutti. Ecco alcune delle misure Safebusiness di VeronaFiere:

GREEN PASS

Ingresso in fiera consentito a tutte le persone in possesso del GREEN PASS

Registrazione online

Per una ottimale gestione dei flussi in Fiera, la registrazione dei visitatori avverrà esclusivamente online. https://tickets.issapulire.com/

Mascherina obbligatoria

È sempre obbligatorio l’utilizzo di una mascherina all’interno del quartiere fieristico.

Distanziamento

All’interno della manifestazione è obbligatorio il distanziamento di sicurezza tra le persone di almeno 1 metro.

Rilevazione della temperatura

All’ingresso della manifestazione verrà misurata, attraverso l’utilizzo di termoscanner, la temperatura corporea. I soggetti a cui verrà rilevata la temperatura pari o superiore a 37.5° non potranno accedere all’evento.

Aumento del personale addetto alle pulizie e all’igiene

Verranno rafforzate le attività di pulizia ed aumentata la frequenza degli intervalli delle singole attività, con straordinarie sanificazioni degli ambienti.

Sanificazione degli ambienti

Quotidianamente un’equipe di operatori sanifica, mediante ozono, gli ambienti della fiera cosicché all’apertura al pubblico l’intero quartiere possa accogliere i visitatori in sicurezza.

Dispenser gel igienizzante

Veronafiere ha installato distributori di disinfettante posizionati in tutti i luoghi di lavoro, bagni, corridoi, zone comuni, portineria, che vi invitiamo a utilizzare frequentemente.

Tecnologie avanzate

Oltre 400 videocamere in rete tra loro sono in grado di contare i visitatori all’interno dei padiglioni e individuare eventuali assembramenti di persone, segnalandoli in tempo reale agli operatori che possono così intervenire. Questo sistema, attraverso la funzione di riconoscimento facciale, riesce inoltre a monitorare il mancato utilizzo delle mascherine. Un controllo capillare di tutti gli spazi espositivi di Veronafiere, nel massimo rispetto della privacy.