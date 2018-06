Prestano Rappresentanze a Interclean con entusiasmo e passione

Fra i visitatori italiani di Interclean 2018 non poteva mancare Salvatore Barrale, direttore commerciale di Prestano Rappresentanze, dealer di Palermo che dal 1997 opera per venire incontro a tutte le esigenze di cleaning professionale nel territorio siciliano e nazionale.

Storico rivenditore Fimap, di cui distribuisce tutta la gamma di lavasciuga e spazzatrici industriali, ha in catalogo prodotti e sistemi di qualità per la risoluzione di ogni tipo di problema. “Con passione e dedizione –dice Barrale- abbiamo portato avanti idee e progetti ottenendo, grazie ad un alto livello di professionalità e dinamicità, un’elevata crescita”.

Oggi la Prestano Rappresentanze è un impresa certificata TUV per la vendita, l’assistenza tecnica e la formazione. Particolarmente apprezzato è proprio il servizio di assistenza tecnica, espletato attraverso l’officina mobile e fissa, per offrire sempre ai clienti elevati standard di servizio.

“Ma non ci fermiamo a dormire sugli allori –conclude Barrale-. La nostra presenza agli appuntamenti internazionali più importanti, come questo di Amsterdam, è la migliore testimonianza del nostro desiderio di aggiornarci sui più attuali trend di mercato e scambiare informazioni con gli altri professionisti del settore per migliorarci sempre. Lo dobbiamo a noi stessi ma prima di tutto ai clienti che da anni credono in noi e ci hanno permesso di raggiungere importanti risultati”.

www.prestanorappresentanze.it