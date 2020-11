ISSA PULIRE 2021 cambia date: a Verona dal 7 al 9 settembre

Il CdA di ISSA PULIRE NETWORK ha deliberato di posticipare la venticinquesima edizione della fiera

Una decisione importante quella presa all’unanimità il 29 ottobre scorso dal CdA di ISSA PULIRE NETWORK, organizzatore della fiera. La 25ma edizione si terrà nel quartiere di Verona Fiere dal 7 al 9 settembre anziché dal 18 al 20 maggio.

Gli effetti della pandemia minacciano, ancora con grande forza, il mondo delle attività produttive e dei servizi infierendo in modo particolare su tutte quelle attività nelle quali il contatto con il pubblico e la socialità tra gli operatori sono gli elementi cardine attorno ai quali si costruisce il successo e il consenso.

Le attività fieristiche sono tra le prime, insieme ai musei, ai concerti e ad altre attività di incontro, a vedere sacrificate le proprie ragioni e le loro prerogative. La segreteria organizzativa di ISSA PULIRE ha quindi ritenuto necessario di comunicare con largo anticipo i contenuti della delibera assunta per permettere a tutti: espositori, allestitori e visitatori, di pianificare e riorganizzare il calendario delle proprie attività in funzione di questo aggiornamento di date.

“Abbiamo preso una decisione, ragionata, responsabile e soprattutto definitiva nell’interesse degli operatori, espositori e dei visitatori, con la volontà di garantire a tutti le migliori condizioni di sicurezza e di consentire una celebrazione della fiera appassionata ed efficace come è sempre stata” ha dichiarato Toni D’Andrea, AD di ISSA PULIRE NETWORK. Ci auguriamo che per settembre la fase critica che viviamo in queste settimane sia stata superata, grazie anche alla disponibilità di un vaccino e che si siano ristabilite le condizioni di normalità.

Nell’ultima edizione del Forum PULIRE 2020 appena celebrato, Walter Ricciardi, Professore ordinario d’Igiene e Medicina Preventiva, e Consigliere scientifico del Ministro della Salute per la pandemia da coronavirus, ha sostenuto che “tutte le pandemie hanno sempre avuto una seconda ondata e che questa non farà eccezione”. Il professore ha voluto, tuttavia, rassicurare sul fatto che nel 2021 la pandemia da Covid-19 verrà sconfitta sicuramente, permettendo di tornare tutti ad un normale svolgimento di tutte le attività.

Fonte: Comunicato stampa