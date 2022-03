Da Rentokil soluzioni di Bird control

I volatili hanno la capacità di diffondere malattie e compromettere l’integrità dei prodotti. L’eccessivo numero di volatili può quindi trasformarsi in un grosso problema sia per le aree urbane sia per le aziende. E’ fondamentale, per eliminare il problema dei volatili, applicare le giuste soluzioni di Bird Control. Escrementi e piume sono solo due delle caratteristiche degli uccelli che rappresentano un rischio per la salute, mentre un comportamento aggressivo può spaventare i clienti e portare ad un drastico danno d’immagine aziendale.

Piccioni, colombi, gabbiani, passeri e storni sono le tipologie di volatili più dannose presenti in Italia e da cui è necessario difendersi.E’ quindi fondamentale, per eliminare il problema dei volatili, applicare le giuste soluzioni di Bird Control che possano sia garantire la protezione delle aziende dalla loro minaccia, grazie a dissuasori pensati ad hoc sia promuovere un approccio non-crudele e in linea con gli aspetti normativi che regolano la convivenza con questi animali. E per questo Rentokil organizza il 23 marzo alle ore 12 un webinar gratuito su:

I principali volatili target I settori più colpiti I rischi e i problemi che possono causare Quadro normativo che regola il Bird Control Le soluzioni non cruente da adottare Le tipologie di dissuasori per l’allontanamento dei volatili

Per p𝐚𝐫𝐭𝐞𝐜𝐢𝐩𝐚𝐫𝐞 𝐫𝐞𝐠𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐫𝐬𝐢 al link: https://info.rentokil.com/it-it/volo-fuori-controllo