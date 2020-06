Servizi di ristorazione: Tork lancia “Sicuri al lavoro”

Il toolkit Sicuri al Lavoro offre ai gestori della Ristorazione le migliori pratiche igieniche e raccomandazioni sul posizionamento dei dispenser per proteggere clienti e personale dal COVID-19.

Come anticipato il 30 aprile scorso, Tork ha lanciato un nuovo hub di risorse, Sicuri al Lavoro, in risposta alla pandemia di COVID-19 per aiutare le aziende e i lavoratori a rimanere al sicuro. Tork Sicuri al Lavoro è una risorsa online unica per le informazioni e le raccomandazioni igieniche più aggiornate. In qualità di leader globale nell’igiene professionale, Tork offre approfondimenti e risorse basati su decenni di esperienza, combinati con le più recenti raccomandazioni sulla salute pubblica, per aiutare le aziende a prevenire la diffusione di agenti patogeni e mantenere le persone al sicuro.

All’interno di questo programma, Tork ha sviluppato Sicuri al Lavoro: COVID-19 FoodService Toolkit per aiutare gli operatori della Ristorazione a migliorare l’igiene e garantire che vengano seguite le corrette pratiche di igiene, che le operazioni, i regimi di pulizia e i programmi di sicurezza dei dipendenti siano allineati con le raccomandazioni degli enti sanitari pubblici, come l’Organizzazione mondiale della sanità. Tork Sicuri al Lavoro: COVID-19 Foodservice Toolkit fornisce agli operatori gli strumenti e le risorse per aiutare a mantenere l’igiene delle mani, l’igiene personale e la pulizia delle superfici una priorità nei loro ristoranti.

Le raccomandazioni di Tork Sicuri al Lavoro: COVID-19 Education Toolkit includono:

Protocollo di igiene delle mani adeguato per gli addetti alla ristorazione, compresi i modi per migliorare l’adesione delle persone a queste pratiche;

Raccomandazioni e strumenti specifici per migliorare l’igiene personale degli addetti;

Raccomandazioni per un’adeguata pulizia delle superfici e la sanificazione degli alimenti per ridurre la diffusione di agenti patogeni;

Consigli sul posizionamento dei dispenser per rafforzare le pratiche e i protocolli di igiene adeguati nei ristoranti.

Per scaricare Tork Sicuri al Lavoro: COVID-19 Foodservice Toolkit e per ulteriori informazioni su come Tork sta supportando le aziende durante la pandemia COVID-19:

https://www.tork.it/torkcampaigns/corona-virus