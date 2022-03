Polti lancia un nuovo sito più smart e funzionale

Iniziato a fine 2020, il progetto ha previsto una fase di analisi di 4/5 mesi, fino ad arrivare al varo fissato a marzo per Italia, Germania e Uk, che sarà seguito da Francia, Spagna e Portogallo.

Da un sito prevalentemente basato sull’offerta consumer dell’elettrodomestico a vapore, si è arrivati a un contenitore in cui anche l’ambito professionale vanta un suo spazio maggiormente definito e strutturato. Il nuovo web di Polti consente a chi lo visita diversi livelli di lettura, dal primo approdo fino ad un utilizzo approfondito. Gli elementi di comunicazione sono molto più visuali e con una maggiore evidenza dei contenuti video. Non mancano, ovviamente, le classiche sezioni informative sul vapore, sull’azienda e sulla sua mission.

“Una scelta coraggiosa in piena pandemia, ma necessaria per la mole di transazioni online aumentata nel lockdown e tendenzialmente in crescita, che quindi ha comportato la messa in moto di tutta una serie di altri processi di digitalizzazione interni, necessari per rendere più efficiente e veloce il magazzino e le spedizioni. Polti è nella posizione unica di poter offrire prodotti sia per i consumatori domestici che per gli operatori professionali, portando la tecnologia del vapore Polti, un metodo di pulizia e disinfezione che non usa sostanze chimiche, nelle abitazioni e nei luoghi di lavoro, perché ovunque ci sia il nostro Natural Home Feeling” spiega Eugenio Buttafava, Corporate Marketing Director di Polti.

Considerato che il 70% degli utenti naviga da smartphone, il nuovo sito è stato pensato per essere fruibile soprattutto da mobile. Dà ampio spazio alle aree di supporto per ricerche specifiche, ad esempio dove trovare i centri autorizzati che vantano una presenza capillare su tutto il territorio e l’assistenza sui ricambi o per scaricare i manuali di istruzioni, anche di prodotti superati, con la consapevolezza che gli elettrodomestici Polti si tramandano di generazione in generazione. Si è scelto anche di dare maggiore visibilità alle modalità di contatto e al numero verde, con la possibilità di registrarsi in un’area utente evoluta, molto utile anche per monitorare lo stato degli ordini e delle restituzioni, per tenere traccia dei prodotti associati al proprio account e per rimanere aggiornati su eventuali ticket di assistenza in corso. La sezione dei consigli Polti ovviamente rimarrà, ma sarà più ricca ed affiancata da un’area dedicata al mondo professionale, con case studies in cui verranno raccontati i casi di successo nell’ambito della disinfezione e della pulizia degli ambienti di lavoro.