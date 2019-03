Legionella in hotel, quel rischio da non sottovalutare

(Tratto da GSA n.2, febbraio 2019)

Ennesimo “bollettino di una tragedia”: tre turisti morti e otto albergatori denunciati in Trentino per “grave sottovalutazione del rischio legionellosi”. Eppure in Italia gli strumenti e le conoscenze non mancano: dal 2004 AIISA porta qualità, conoscenza e professionalità nel campo dell’ ispezione, manutenzione e bonifica dei sistemi aeraulici. A colloquio con il presidente Gregorio Mangano.

