Hygiene & Care Platform, aumenta lo standard dell’igiene dei luoghi di lavoro

Nei prossimi mesi gli standard igienici nei luoghi di lavoro saranno fondamentali per ripartire con il giusto passo e garantire la sicurezza del personale e dei clienti.

Per questo Lucart Professional, brand leader in Europa per il settore professionale, ha sviluppato Hygiene & Care Platform, un programma che mira ad aumentare lo standard dell’igiene dei luoghi di lavoro garantendo il benessere delle persone, la loro produttività e la competitività dell’impresa.

Hygiene & Care Platform è un piano di soluzioni integrate pensate appositamente per i luoghi di lavoro, in particolare per imprese del comparto Ho.re.ca, uffici e produzione, beauty ed educazione. Il progetto mira a evolvere il concetto stesso di igiene professionale, integrando informazioni, strumenti di supporto e prodotti di alta qualità.

“Il kit – ha affermato Alessandro Abis, Head of Marketing and Trade Marketing AFH di Lucart – include una serie di informazioni utili per ridurre il rischio di contagi sul posto di lavoro attraverso adeguate procedure igieniche, strumenti innovativi per elevare gli standard di sicurezza e aiutare a garantire la salute di chi vive gli spazi e indicazioni su prodotti specifici per aumentare il livello di igiene e sicurezza per le persone. Vogliamo essere al fianco dei nostri clienti per condividere le nostre competenze in materia di igiene e sicurezza. Oggi più che mai è necessario rendere l’igiene una priorità, anche per garantire il benessere psicofisico dei dipendenti”.

Spiega Ilaria Merici, psicologa e psicoterapeuta a Milano: “L’igiene, il comfort e la sicurezza degli spazi aziendali sono aspetti che risultano fondamentali non solo per migliorare la qualità e le condizioni di lavoro, ma anche per promuovere una sana competitività. Un ambiente ordinato, funzionale e magari anche colorato favorisce la creatività, potenziando la spinta di ciascuno a fare riferimento alle proprie migliori risorse e vivere in modo più rilassato e costruttivo le situazioni relazionali. Inoltre, favorire l’esperienza positiva anche per le persone esterne all’azienda comporta notevoli vantaggi in termini di immagine: sentirsi a proprio agio e ben accolti in un luogo nuovo può fidelizzare i visitatori, garantendo un efficace effetto passaparola”.

I contenuti del kit

All’interno di Hygiene & Care Platform, i professionisti del settore Ho.re.ca. troveranno indicazioni utili a garantire interazioni sicure tra staff e clienti attraverso linee guida per la gestione degli spazi comuni come reception, sale ristorante, piscine e aree wellness. Avranno inoltre a disposizione suggerimenti per massimizzare l’igiene delle aree private destinate agli ospiti e di quelle adibite alle attività dei collaboratori, come cucine e lavanderie.