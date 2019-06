Hotel Clean prosegue a Milano e Roma

Grande seguito per l’appuntamento con Hotel Clean, l’incontro di approfondimento sui temi dell’igiene alberghiera a 360° organizzato da Teamwork e svoltosi a Bologna, nella bella cornice di Fico Eataly World, per l’intero pomeriggio di mercoledì 29 maggio. Oltre 150 i partecipanti tra strutture alberghiere e aziende di servizi, con GSA media partner dell’iniziativa.

Sono sempre di più i proprietari e i gestori, non solamente di grandi catene, ma anche, ormai, di realtà meno strutturate a conduzione familiare, che scelgono di esternalizzare, per intero o almeno in parte, le attività di cleaning e i servizi ad essa connessi. Da qui l’interesse, e dell’importanza commerciale e strategica, di un evento come “Hotel Clean”, un workshop davvero unico nel suo genere, perché ha come focus unico l’igiene, il comfort e la sicurezza in hotel.

Insomma, chi considera la pulizia e la sicurezza fondamentali per il comfort degli ospiti, ha a cuore il benessere dei propri clienti e vuole capire cosa significa un albergo davvero pulito, migliorando la propria brand reputation, deve rivolgersi a professionisti che nel settore dell’igiene operano da anni ad alto livello.

E visto il successo di questa prima tappa a Bologna, i cui feedback del pubblico sono stati molto positivi sia per i contenuti degli interventi che per la qualità delle aziende presenti, l’iniziativa prosegue a Milano in novembre e a Roma in dicembre.

Stay tuned!

www.hotelclean.it