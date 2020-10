Forum Pulire: progettare per il pulito in ospedali,alberghi, ristoranti e scuole

Il vero progresso comincia con la consapevolezza di cosa significhi vivere degnamente. E in un momento tanto delicato come quello presente, legato all’emergenza globale di una pandemia ancora in corso, non si possono immaginare i luoghi dell’accoglienza senza fare riferimento a come renderli fruibili in sicurezza.

Partiranno da questo spunto, martedi 20 ottobre dalle ore 16 e mercoledì 21 ottobre (ore 10.00 e ore 16.00), le tre sessioni dal titolo “Progettare per il pulito nei luoghi dell’accoglienza: ospedali, ristoranti, alberghi, scuole” del Forum PULIRE 2020.

Tra i valori primari dell’ospitalità, che ci si riferisca a un ospedale, a un albergo, a una mensa scolastica o a una carrozza ferroviaria, c’è indubbiamente quello della pulizia, del come realizzarla e del come conservarla. La mancanza d’igiene è spesso la conseguenza di un errore di progettazione derivante dalla sintesi di consuetudini sbagliate, da modalità di esercizio errate, da interventi non corretti o inefficaci. Forum PULIRE entrerà nel merito dell’argomento per misurarne la portata, stimarne stato e conseguenze e individuare come progettarne soluzioni valide per il futuro.

A fare il punto, martedì 20, saranno il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, con un intervento sull’esperienza Covid-19 in Italia. Seguiranno interventi di Andrea Granelli, esperto di tecnologia e management, fondatore di Kanso, società specializzata in innovazione e change management e presidente dell’Associazione Archivio Storico Olivetti, e di Patty Olinger, Executive Director-Global Biorisk Advisory Council (GBAC) divisione di ISSA, che tratterà il caso della pandemia negli Stati Uniti.

Mercoledì 21 si parlerà di ambiente e pulizia con Rossella Muroni, ecologista, progressista e femminista, già presidente nazionale di Legambiente, deputata della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici di Montecitorio, eletta alla Camera nelle liste di Liberi e Uguali.

Focus sul settore enogastronomico e alimentare con lo chef 2 stelle Michelin, Giancarlo Perbellini, per uno sguardo approfondito sul valore del progetto nell’ambito della ristorazione, e con Massimo Artorige Giubilesi, Hygiene and Food Safety Corporate Advisor, direttore scientifico della rivista Produzione & Igiene alimenti presidente dell’Ordine dei Tecnologi Alimentari Lombardia e Liguria, di FCSI Italian Unit (Foodservice Consultants Society International), che presenterà il primo Protocollo Mondiale che stabilisce gli standard d’igiene in tutti gli ambienti di lavoro ed aperti al pubblico, secondo un criterio simile a quello utilizzato nel settore della sanità. A seguire interverrà Antonello Giannelli, presidente ANP – Associazione Nazionale Dirigenti e Alte Professionalità della Scuola.

Nel pomeriggio, spazio alle 10 regole per progettare nella sanità a cura di Walter Ricciardi, professore ordinario di Igiene e Medicina preventiva dell’Università Cattolica, già presidente dell’Istituto Superiore di Sanità e membro designato dal Governo italiano a rappresentare l’Italia nell’Executive Board dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Mentre con Antonio Gaudioso, segretario generale di Cittadinanzattiva, si affronterà la reazione del sistema sanitario all’esperienza Covid-19 dal punto di vista delle infrastrutture.

Infine, Patty Olinger tornerà con un secondo focus relativo al programma di accreditamento GBAC STAR progettato per aiutare le strutture che ogni giorno accolgono un pubblico numeroso – stadi, centri congressi, stazioni, scuole, hotel ristoranti – a stabilire un sistema completo di pulizia, disinfezione e prevenzione delle malattie infettive per il pubblico, il personale e l’edificio.

Gli interventi saranno introdotti e coordinati da Andrea Pancani, vice direttore del Tg La7.

Programma completo del Forum: https://forumpulire.it/agenda_it.html

Fonte: Comunicato stampa