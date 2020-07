Estate 2020 “azzerata”, ma ora guardiamo avanti

(Tratto da GSA n.6, giugno 2020)

Per Bernabò Bocca, presidente Federalberghi, dopo il dissesto provocato dal lockdown non sarà facile né rapido tornare come prima: “Ora si guarda al 2021”. E punta il dito contro il caos di normative, regolamenti, protocolli e controlli, troppo diversi da regione a regione: “Ma gli alberghi restano rigorosissimi in fatto di igiene”.

