Essity tra le 100 aziende più sostenibili al mondo

Secondo la classifica di Corporate Knights, società canadese che analizza e classifica le aziende più attive e trasparenti in termini di performance e pratiche sostenibili, Essity, azienda leader nei settori dell’igiene e della salute nota per i suoi brand TENA, Nuvenia, Tempo, Tork, Demak’Up, Libero, Leukoplast, Jobst e Actimove, come una delle 100 più sostenibili al mondo.

L’elenco è stato annunciato durante il recente World Economic Forum. Il ranking ‘Global 100’ prende in esame l’1% delle società quotate più sostenibili a livello globale: analizza e confronta 8.080 aziende con un fatturato lordo minimo di 1 miliardo di dollari, basandosi su 24 indicatori chiave tra cui gestione delle risorse naturali, persone, salute finanziaria, investimenti e scelta dei fornitori.

“Il nostro riconoscimento all’interno dell’indice Corporate Knights dimostra l’impegno verso pratiche commerciali responsabili lungo tutta la catena del valore. Siamo davvero orgogliosi di essere stati classificati come una delle 100 aziende più sostenibili al mondo”, ha dichiarato Magnus Groth, CEO e Presidente di Essity.

La classifica completa di Corporate Knights è disponibile su http://www.corporateknights.com.