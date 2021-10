erGO! clean di UNGER trionfa al Plus X Award

L’erGO! clean ha ricevuto quattro sigilli di approvazione al Plus X Award. Nelle categorie Alta qualità, Facilità d’uso, Funzionalità ed Ergonomia, l’innovativo sistema di pulizia dei pavimenti ha convinto la giuria di alto livello composta da esperti del settore, designer e redattori specializzati. “Questa decisione conferma i nostri alti standard di qualità e l’attenzione sempre orientata al cliente dei nostri prodotti”, dice un felice Dietmar Bernstein, direttore del Product Management di UNGER.

Alta qualità

In particolare, la lunga durata di vita e di servizio di erGO! clean ha incoraggiato la giuria ad assegnare il sigillo di Alta Qualità. Perché dal manico alla frangia, UNGER si affida a materiali di alta qualità. La frangia per pavimenti con l’ultima tecnologia in microfibra è disponibile sia nella versione a velcro che in quella a tasche e combina un alto assorbimento dell’acqua con eccellenti proprietà di scorrimento. La sua lavorazione rende il prodotto uno strumento durevole.

Facilità d’uso ed ergonomia

La giuria ha anche individuato la facilità d’uso e l’ergonomia del sistema di pulizia come un ulteriore punto a favore: il manico a forma di S con la sua curvatura sostiene l’operatore nei movimenti di pulizia. La funzione telescopica del manico soddisfa le esigenze individuali di ogni operatore. Con lunghezze da 1,30 m a 1,70 m, tutti possono facilmente adattarsi alla loro taglia. “Questo è importante per la schiena e le articolazioni”, è stato anche il verdetto della giuria.

Funzionalità

L’erGO! clean ha anche ottenuto un punteggio in termini di funzionalità. Il prodotto ha un serbatoio rimovibile, a scelta con capacità di 500 ml e 1000 ml, che può essere rapidamente sostituito se necessario. Il tempo di preparazione per la pulizia quotidiana è così quasi completamente eliminato, così come il trasporto di pesanti secchi d’acqua. Un sistema a getto d’impulsi, che può essere azionato in modo affidabile e senza fatica in qualsiasi momento grazie a una leva di dosaggio, assicura che il liquido di pulizia sia dosato esattamente come richiesto.

Ulteriori informazioni: www.ungerglobal.com