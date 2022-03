Così il vapore ha retto alla “prova-Covid”

Milioni di molecole d’acqua nebulizzate capaci di rivoluzionare il nostro concetto di igiene. Anche in hotel, e anche in era Covid, il vapore ha trovato il modo di mostrare tutti i suoi vantaggi confermando la sua efficacia nelle rese e nel ridotto impatto ambientale. Non ultimo il risparmio energetico, importantissimo in tempi di caro-bollette.

Lo sappiamo bene: la pulizia a vapore è da tempo una realtà consolidata e trasversale a molti settori, non ultimo quello alberghiero e della ricettività. Economico, efficace ed ecologico, il vapore ha tutte le caratteristiche che servono per la pulizia di diversi ambienti dell’hotel. Ed ora finalmente si può dirlo: il vapore ha retto perfettamente anche alla crisi-Covid, dimostrandosi un alleato di grande valore.

Il vapore si utilizza ovunque

Ma andiamo con ordine. Il vapore in albergo si può usare dappertutto: pensiamo ad esempio alle superfici in tessuto, ma non solo. I suoi campi di applicazione, in un sistema complesso come l’albergo, sono pressoché infiniti. Si va dal lavaggio delle moquette alla sanificazione del bagno, dal trattamento dei panni e dei tessuti ai lavori di pulizia nelle cucine, nelle zone bar, negli spazi comuni. Senza dimenticare aree sempre più strategiche per gli hotel, come saune, spa, zone wellness e palestre Alla base del successo ci sono un’efficacia pulente ed igienizzante che non teme rivali, unita a una riduzione dei consumi energetici (oggi più che mai importante, in tempi di caro energia) e dell’impiego di detergenti.

L’evoluzione della ricerca

Intanto lo scenario si evolve, e la ricerca di nuove soluzioni, più performanti, economiche e compatibili, sta facendo passi da gigante. Se un tempo si parlava solo ed esclusivamente del classico “generatore”, oggi gli si vanno affiancando nuove modalità di impiego: in hotel, ad esempio, sono sempre più usate anche lavatrici e lavastoviglie evolute, e ormai trasformatesi in vari e propri sistemi in cui il vapore viene sfruttato per l’igienizzazione e la decontaminazione di bucato e stoviglie da microrganismi responsabili delle più comuni allergie, con una crescita qualitativa della sicurezza (fondamentale sempre, ma soprattutto negli ultimi anni) e, di conseguenza, del servizio offerto. Senza dimenticare il ruolo per cui le particelle vaporizzate sono più tradizionalmente conosciute, ovvero la stiratura a umidità o a pressione.

Sei azioni, tre fattori chiave: anche contro i microrganismi

Sei sono, in sostanza, le azioni del vapore: detergente, decontaminante, igienizzante, sanificante, sgrassante, disinfettante. Alla base c’è il principio del cd. “vapore secco”, portato ad una temperatura compresa tra i 120° e 170° a cui riesce a vincere lo sporco profondo e i microorganismi senza danneggiare però ambiente e superfici (il caso più eclatante è quello dei tessuti). Tre i fattori-chiave: temperatura, che è in assoluto quello principale, la “micro” umidità residua, che funge da solvente e trattiene i residui di polvere, e la pressione, che spinge l’efficacia pulente in profondità. Fondamentale in tempi di pandemia, il vapore elimina anche i microrganismi, che vengono letteralmente “vaporizzati” dalle alte temperature.

Cosa offre il mercato

In commercio si trovano diversi tipi di apparecchi per la pulitura a vapore per uso domestico o professionale. A seconda delle dimensioni e della finalità vengono suddivisi in pistole a vapore, generatori di vapore e generatori di vapore all in one. Il principio di funzionamento è sempre lo stesso, cambiano le modalità di utilizzo e le funzionalità. Nel primo caso si tratta di apparecchi portatili con una caldaia piuttosto piccola (0,3-0,5 l) ideali per la pulizia di superfici più ridotte. In hotel possono trovare impiego laddove le superfici non siano estese né particolarmente complesse, anche sé -come sappiamo- affidarsi a soluzioni professionali è tutta un’altra cosa…

A seconda degli ambienti…

Per gli ambienti più grandi, del resto, è indispensabile un generatore più potente: i modelli differiscono così per potenza della caldaia, capienza, pressione del getto, funzionalità extra e accessori. Non mancano i “combinati”, che associano alla pulizia a vapore anche la fase di aspirazione, in un’unica passata. In questo modo i residui di polvere e impurità che il vapore ha staccato dalla superficie non vengono dispersi ma immediatamente raccolti dalla funzionalità di aspirazione, rendendo tutta l’operazione più semplice, comoda e soprattutto rapida.

Scegliere bene. Autonomia…

D’accordo, ma cosa cercare nelle macchine in commercio oggi? La prima cosa da guardare è la potenza della caldaia: espressa in watt, determina la rapidità con cui la caldaia trasforma l’acqua in vapore. Ha ovviamente dirette ripercussioni sui tempi di accensione della macchina e anche sui consumi. La media va da 1000 a 2500 W, superando in certi casi anche i 3000. Importante è anche la capienza, che determina l’autonomia. Più il serbatoio è capiente, maggiore sarà l’autonomia ma anche il tempo di avviamento della macchina. Esistono perciò anche modelli a riempimento continuo, che possono essere ricaricati durante l’esercizio.

… e potenza di emissione

Importante fattore da valutare è anche l’emissione del vapore: quest’ultima si misura in g/min ed ha dirette ripercussioni sull’efficacia pulente. Dipende non solo dalla pressione del vapore ma anche dalla conformazione e dai fori presenti nella spazzola, che ovviamente rimangono da valutare modello per modello. Altro fattore è la pressione della caldaia. Viene misurata in bar ed esprime la massima pressione di esercizio del pulitore, da cui dipende larga parte dell’efficacia pulente. Può essere regolabile oppure no, ma avere la possibilità di agire in corso d’opera su questo fattore può avere una certa rilevanza soprattutto con superfici delicate.