Forum Pulire 2018, ci siamo

Siamo ormai in vista dell’appuntamento più atteso e importante dell’anno per il cleaning professionale italiano. Il 10 e 11 ottobre prossimi, nella cornice dell’Uncredit Pavillion, in piazza Gae Aulenti, a Milano, torna in scena il Valore Assoluto del Pulito. Grande protagonista la “Bellezza”, che rappresenterà il vero filo conduttore della manifestazione, un valore-sintesi che riassume in sé lo spirito di un evento che, negli anni, si è affermato come occasione di scambio, incontro e riflessione sui grandi temi del pulito visto da una prospettiva davvero caleidoscopica e mai banale.

Contenuti ed emozioni per una due giorni da non perdere

La due giorni, che si annuncia come sempre ricca di contenuti ed emozioni, attraverserà con un approccio vivace e interdisciplinare –come vedremo, con l’aiuto di grandi personalità non solo del settore, ma anche del mondo della ricerca, dell’economia, dell’arte, della scienza, del pensiero e –tout court- della cultura, una molteplicità di tematiche: accanto al tema della Bellezza, che come anticipavamo è dominante in questa edizione in tutte le sue declinazioni, si parlerà anche di Etica e Ambiente, di Salute e Prevenzione, di Innovazione e Tecnologia. L’evento, ideato e organizzato da Afidamp Servizi, ha il patrocinio di Commissione Europea e Regione Lombardia. Gsa è ancora una volta (lo è fin dalla prima edizione, svoltasi nel 2012 al Palazzo delle Stelline) media partner di una manifestazione che, negli anni, sta riscuotendo un successo sempre crescente.

Nomi prestigiosi di cultura, economia, moda, architettura e spettacolo

Ultimi ritocchi, intanto, per il programma delle due giornate, che come sempre si annunciano ricchissime di spunti e affollate di nomi di grande rilievo, non solo per il settore: fra i relatori spiccano lo storico ed economista Giulio Sapelli, che approfondirà il rapporto tra Etica e Ambiente in ambito economico, il critico e divulgatore Philippe Daverio, che esalterà “L’Italia e il valore della bellezza nell’immaginario collettivo mondiale. Viaggio in Italia”, Kean Etro (Stilista Etro), l’architetto Stefano Boeri, che svelerà il rapporto fra “Bellezza e città”, il matematico Piergiorgio Odifreddi (“La bellezza della matematica”, e il cantautore, scrittore e insegnante Roberto Vecchioni, che a sua volta darà ”La parola… alla bellezza”.

http://www.forumpulire.it/it/