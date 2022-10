XI Convegno Mepaie Sanità: una preziosa occasione di confronto sul PNRR

Il 3 e 4 novembre, a Milano, è in calendario l’XI edizione del Convegno Mepaie. Tema di quest’anno è “Sanità, industria e pubblica amministrazione: insieme per il Paese”. Sarà una preziosa occasione per un confronto sui 4 pilastri del Pnrr: transizione ecologica, innovazione, digitalizzazione e formazione delle competenze.

L’XI Convegno Mepaie Sanità è in programma il 3 e 4 novembre prossimi nella cornice dello Starhotel Business Palace di Milano. Sarà un appuntamento all’insegna dei nuovi scenari delineati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr).

La partnership FARE-CsaMed

L’evento formativo è realizzato nel quadro della collaborazione scientifica tra CSAmed e la Fare, Federazione delle Associazioni regionali degli Economi e Provveditori della sanità. Il comitato scientifico è presieduto da Marco Boni, mentre Edicom srl si occupa della segreteria organizzativa, con la rivista Teme come media partner.

Fine pandemia (ma non del Covid), nuove prospettive

L’Oms ha affermato di recente che l’Europa si sta avviando verso la fine della pandemia, che tuttavia non coinciderà con la scomparsa del Covid 19. Il perdurare di fatto di quella che non può più essere considerata una fase straordinaria ma una nuova “normalità” impone una ridefinizione dei paradigmi di governo della società.

La nuova normalità

Si parla in particolare della sanità pubblica, che ha retto finora il peso della pandemia con alterne vicende, ma con un sostanziale successo grazie all’intraprendenza e professionalità dei suoi dirigenti e funzionari ed alla collaborazione dei fornitori di beni e servizi che, in comunione d’intenti, hanno saputo rispondere alle pressanti, repentine e irrinunciabili richieste corrisposte, molto spesso, in deroga alle consuetudini normative.

Dare voce al mercato della sanità

Per queste ragioni il Convegno Mepaie rivestirà quest’anno un nuovo ruolo, complementare a quello del procurement pubblico, orientato per dare voce al mercato della sanità e per offrire spunti ed elementi di confronto e di condivisione tra i buyer pubblici, le associazioni imprenditoriali di categoria, il mondo accademico, i soggetti regolatori, la politica, l’avvocatura e gli stakeholder professionali. Un confronto costruttivo per dibattere su tematiche destinate ad orientare le scelte strategiche del sistema-Paese, sulla scorta -come anticipavamo- del Pnrr.

Il programma

Il programma della due giorni milanese si articolerà in 4 sessioni plenarie e in 12 seminari, tutti trasmessi in streaming, con l’obiettivo di accrescere la conoscenza dei partecipanti e di favorire il dialogo tra gli operatori professionali dei vari comparti. Il via sarà nel primo pomeriggio del 3 novembre, con la registrazione dei partecipanti e la presentazione delle tematiche-cardine dei lavori.

Cliccare per leggere il programma MEPAIE SANITA