Workshop: Guida al processo di certificazione ECOLABEL dei servizi di pulizia

Il workshop, diviso in 2 giorni (4 aprile e 10 aprile) e realizzato grazie alla solida collaborazione tra AFIDAMP e ISPRA, è progettato per fornire una panoramica completa sul processo di certificazione Ecolabel UE per i servizi di pulizia di ambienti interni, approfondendo i criteri richiesti e le modalità operative per ottenere il marchio.

Attraverso un’analisi dettagliata della Decisione 2018/680/UE, aggiornata al 29 marzo 2023, verranno illustrate le linee guida per dimostrare la conformità ai requisiti, con un focus sulla documentazione necessaria, la corretta compilazione dei file di calcolo e le problematiche emerse nel tempo sull’applicazione dei criteri .

Il programma si articolerà in due giornate di formazione, suddivise in quattro unità tematiche, con il coinvolgimento di esperti di ISPRA.

PROGRAMMA DEL CORSO

1) Introduzione sulla Decisione 2018/680/UE del 2 maggio 2018 aggiornata al 29 marzo 2023

Campo di applicazione, struttura, contenuto.

Strumenti di ausilio: verification form, annual data, check list, notifica siti.

2) I criteri obbligatori e facoltativi: contenuti, documenti, modalità di presentazione

I criteri obbligatori e facoltativi

Documentazione richiesta e modalità di presentazione

Come compilare i file Excel: verification form e annual data

Esempi di applicazione pratica

3) Problematiche emerse nel corso degli anni: aggiornamenti e modifiche ai criteri

Prodotti concentrati, nuovi requisiti su aspirapolvere, nuove etichette energetiche, capacità delle lavatrici.

4) La procedura di richiesta del marchio Ecolabel UE (15 min)

Modello di domanda, modalità di invio, diritti istruttoria, registrazione Ecat, formato dei files, registrazione dei contratti.

Q&A

Sezione dedicata alle domande dei partecipanti.

