Webinar CAM 2021:valutare il grado di conformità con SOS CAM

Il webinar CAM 2021, si svolgerà in forma gratuita, il 30 novembre 2022 dalle 16 alle 17 organizzato da Punto 3.

Il webinar è rivolto a imprese di pulizia, progettisti e produttori per spiegare le nuove funzionalità del “green cleaning software” SOS CAM, il primo e unico software ideato da Punto 3 nel 2016 per supportare imprese di pulizia e progettisti nel redigere progetti tecnici per le gare d’appalto conformi ai CAM GPP.

SOS CAM si conferma oggi uno strumento sempre aggiornato, versatile rispetto alle novità del mercato e agli aggiornamenti normativi. Lo dimostra il grande lavoro di upgrade che nel 2021 ha riguardato l’integrazione dei nuovi criteri ambientali (CAM Cleaning) secondo quanto previsto dal DM 51 del 29 gennaio 2021. Un percorso che rappresenta – e ha sempre rappresentato – il punto di forza di SOS CAM sin dalla sua nascita e poi nella versione 2.0 lanciata nel 2019 e che capitalizza l’esperienza ultra decennale di Punto 3 di applicazione di strumenti operativi di Green Public Procurement (GPP) nell’ambito del cleaning professionale.

Come SOS CAM risponde ai requisiti CAM 2021?

I nuovi CAM Cleaning richiedono uno sforzo ulteriore a tutti i progettisti, dovuto all’aggiunta di tanti nuovi requisiti, in alcuni casi anche di difficile interpretazione. SOS CAM viene in aiuto ai progettisti consentendo una valutazione semplice della conformità ai CAM del progetto tecnico, e anche una agile individuazione delle scelte migliori. Il progettista potrà comunque continuare a valutare l’impatto ambientale associato al servizio di pulizia con criteri oggettivi e di semplice comprensione da parte della commissione di gara.

In questo ultimo anno SOS CAM è stato anche molto migliorato dal punto di vista della user experience, e nel webinar ci sarà occasione di approfondire anche questo tipo di novità. Non da ultimo, anche la Libreria PAM (Prodotti, Attrezzature, Macchinari) si è arricchita grazie alla presenza di oltre 400 referenze, mentre sono state perfezionate ai fini delle gare le schede tecniche e le informazioni contenute in Libreria. Anche su questo aspetto il webinar farà luce.

“CAM 2021: valutare il grado di conformità con SOS CAM”

Mercoledì 30 novembre 2022

Ore 16-17

Online

Registrati qui