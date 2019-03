We workshop #2, ancora un grande successo!

Si è appena conclusa, il 27 marzo a Bologna, la seconda edizione del We Workshop, evento di formazione che We Italia organizza per la propria forza vendita all’insegna della fortunata formula dello “speed date commerciale”. La prima volta fu nell’autunno del 2017. La seconda nella primavera di quest’anno. Comune denominatore: il grande successo di un evento attesissimo che non tradisce le aspettative.

Uno speed date vero, sul modello anglosassone: trenta fornitori selezionati hanno incontrato altrettanti team di venditori provenienti dai concessionari We Italia. L’evento è normalmente riservato alla forza vendita We Italia e ai fornitori, ma eccezionalmente Gsa c’era e si è seduta, tavolo dopo tavolo, a tutte le 30 postazioni distribuite nella sala. Accompagnata, per un tratto, da Simone Bertocci, direttore generale di We Italia nelle vesti di Cicerone d’eccezione.

Un altro grande successo

“Anche quest’anno è stato un successo -ha commentato con soddisfazione- con oltre 200 persone, prodotti di grande qualità, smart e all’insegna della sostenibilità, e presentazioni dinamiche, interattive, mai noiose e sempre intelligenti. filmati, domande-risposte, questionari, giochi, prove pratiche. Macchine smart, attrezzature, guanti professionali, spugne, forniture per il settore horeca, carrelli, aspirapolveri professionali, sistemi… Uno spaccato di pulizia professionale che si muoveva all’unisono al ritmo di un cronometro, in un salone tutto nuovo e splendente.

Presentazioni dinamiche e intelligenti

Dalla realtà virtuale ai Trivial Pursuit personalizzati, dai memory a tema alle analisi swot, senza dimenticare le minicompetizioni di lavaggio superfici davvero non c’è stato tempo per annoiarsi. E la collocazione dell’evento, un paio di mesi prima di Pulire, ha fatto pensare a una sorta di “antipasto” che We Italia ha voluto organizzare per il proprio network. Visti i nomi in campo, è stata anche l’occasione di verificare i trend del mercato.

I trend

Si può dire che, da quello che abbiamo visto noi di GSA, la sostenibilità la faccia da padrona: non solo nei prodotti di detergenza, ma anche nelle attrezzature e nei consumabili, come le forniture per l’horeca. Poi viene l’intelligenza: a partire dalle macchine smart e dagli automatismi che sono sempre più presenti e integrati nelle soluzioni per il cleaning. E ancora, ultima ma non meno importante, la facilità e l’immediatezza d’uso: oggi si punta molto, infatti, su prodotti e soluzioni che siano anche semplici da utilizzare, e che coniughino rese, alta efficienza e intuitività.

